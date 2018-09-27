Какао-бобы. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Какао оказалось очень полезным

В нем содержится большое количество витамина D2

27 сентября, PrimaMedia. Немецкие ученые из Виттенбергского университета обнаружили, что какао является очень полезным продуктом. В нем содержится большое количество витамина D2, необходимого человеку, сообщает ИА PrimaMedia.

Нужно учесть, что разные какао-продукты содержат неодинаковое количество этого важного питательного компонента. Больше всего витамина D2 находится в масле какао и в темном шоколаде, а наименьшее количество его обнаружили в белом шоколаде.

Как известно, дефицит витамина D может повысить риск респираторных заболеваний, а также привести к рахиту и остеопорозу. Витамин D2 содержится в грибах, но многие люди испытывают его нехватку. Выяснилось, что после сушки какао-бобов в них витамин D преобразуется в витамин D2.

Также ученые выяснили, что ежедневное употребление шоколада уменьшает давление, понижает холестерин, укрепляет сосуды и является профилактическим средством против сердечно-сосудистых заболеваний.

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