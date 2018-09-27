Названы главные преимущества Android над iOS. Фото: pixabay.com

В пику "яблочным" фанатам: названы главные преимущества Android над iOS

В исследовании приняли участие пользователи обеих операционных систем

27 сентября, PrimaMedia. Пользователи операционных систем Android и iOS в России приняли участие в исследовании на онлайн-площадке на тему "Какая операционка лучше?". Большинство опрошенных отдали предпочтение "зеленому роботу" и назвали главные преимущества платформы, передает ИА PrimaMedia.

Исследование провели аналитики онлайн-доски объявлений "Юла". По данным опроса, проведенного социологами, свыше 60% россиян отдали предпочтение Android за доступность. По мнению поклонников "зеленого робота" смартфоны на базе этой операционки можно купить по стоимости от одной тысячи рублей, тогда как минимальная цена за "яблочный" смартфон (iPhone 7) достигает почти 39 тысяч рублей.

Кроме того, около 40% опрошенных назвали операционную систему Android более стабильной и защищенной платформой. По мнению, респондентов, это подтверждается регулярными обновлениями безопасности и отсутствию "глюков" системы во время работы на смартфоне. Довольных платформой iOS по этим параметрам оказалось вдвое меньше.

В то же время, несмотря на претензии iOS половина фанатов "яблока" не готовы поменять смартфоны из-за недостатков операционной системы.

Четверо из пяти россиян сказали, что для них будет большим стрессом "пересесть" на другую платформу с непривычным интерфейсом и набором сервисов.

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