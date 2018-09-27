Пенсионеры. Фото: Александра Данилова, ИА UlanMedia

Госдума РФ одобрила пенсионную реформу в основном чтении

Пенсионный возраст в России повысят до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин

27 сентября, PrimaMedia. Сегодня российская Госдума поддержала законопроект о повышении пенсионного возраста во втором, основном чтении. Проект пенсионной реформы депутаты одобрили с учетом предложенных президентом поправок, сообщает ИА PrimaMedia.

Таким образом, пенсионный возраст в России увеличат для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Законопроект в его основном чтении поддержали 326 депутатов нижней палаты. 59 парламентариев выступили против повышения пенсионного возраста, один депутат воздержался.

При этом поправки президента были поддержаны депутатами единогласно, за них проголосовали 385 человек. Напомним, что Путин также предложил ввести уголовную ответственность для работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста или отказ в их трудоустройстве. Госдума вчера одобрила в третьем, окончательным чтением соответствующие поправки в УК РФ.

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