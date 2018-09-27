До следующих выборов может быть уволено до 10 глав регионов

Кремль. Фото: ИА PrimaMedia

Тренд на обновление и омоложение губернаторских кадров будет продолжен

27 сентября, PrimaMedia. Президент РФ Владимир Путин сделал предложение Олегу Кожемяко, нынешнему губернатору Сахалинской области, встать во главе Приморского края. По словам Кожемяко инициатива исходила от него, так как он родился и вырос в Приморье, начинал там работать, сообщает ИА Primamedia.

По информации "Ведомостей" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, для этого поста требовался действующий губернатор или чиновник уровня федерального замминистра. "Поэтому был выбран Кожемяко. Хотя это для Приморья фигура местная, но конфликтная", — сказал источник и добавил, — "Кроме того, он независим от других элит. Его можно назвать губернатором-тяжеловесом".

Кожемяко обладает большим губернаторским опытом — нынешнее кресло главы Сахалина — уже третье для него. В 2005-2007 годах он руководил Корякией, в 2008-2015 годах — Амурской областью. Должность губернатора Сахалинской области занял в сентябре 2015 года, после отставки Александра Хорошавина, арестованного по обвинению в коррупции.

26 сентября Кремль отставил от должностей сразу троих губернаторов — Тарасенко из Приморья, Александра Жилкина из Астраханской области и Юрия Кокова из Кабардино-Балкарии.

Политолог Виталий Иванов считает, что списке отставников могут окзаться 10 губернаторов. Причиной увольнения может стать большой стаж пребывания в кресле главы региона.

В будущем году полномочия истекают у 16 губернаторов, и сейчас необходимо принять решение возможности для участия в выборах в сентябре 2019-го. Источники из администрации президента считают, что несколько отставок произойдут уже нынешней осенью.

"Ведомости" сообщают, что могут быть уволены Олег Королев (Липецкая область), Александр Михайлов (Курская область), Александр Бердников (Алтай), Борис Дубровский (Челябинская область), Марина Ковтун (Мурманская область), Рустэм Хамитов (Башкирия), Алексей Кокорин (Курганская область) и Юрий Берг (Оренбургская область). Под увольнение прежде всего пойдут "возрастные" губернаторы. Их должны сменить "молодые технократы". Под вопросом и кандидатура Георгия Полтавченко (Санкт-Петербург), полномочия которого истекают в 2019 году.