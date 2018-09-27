Смартфон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Смартфоны в России можно будет взять в лизинг

Samsung вводит такую систему для своих флагманских смартфонов

27 сентября, PrimaMedia. Смартфоны в России можно будет взять в лизинг. Такая программа будет работать в отношении флагманских смартфонов компании Samsung, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Ведомости".

Как сообщила изданию представитель компании Samsung Елена Кручинина, по программе лизинга клиент будет платить за смартфон каждый месяц и будет иметь возможность заменить его на новый через 6 или 12 месяцев. За отказ от лизинга нужно будет заплатить 3900 рублей. Если повреждений не было, обменять смартфон на другой клиент сможет бесплатно.

Когда пользователь выплатить всю стоимость гаджета, он сможет получить аппарат в собственность. В программе будут участвовать смартфоны Galaxy Note 9 и Galaxy S9/S9+. Она начнет работать 1 октября 2018 года. Побывавшие в лизинге смартфоны будут реализовывать через компании-партнеры.

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