Украинская поп-панк-группа «Пошлая Молли» выступит во Владивостоке 3 октября

Группа "Пошлая Молли". Фото: https://www.youtube.com

Стоимость билетов от 1,6 до 2,5 тысяч рублей (16+)

27 сентября, PrimaMedia. Украинская поп-панк-группа, основанная музыкантом из Харькова Кириллом Тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный, выступит во Владивостоке на сцене SanRemo Hall 3 октября. Стоимость билетов от 1,6 до 2,5 тысяч рублей. Начало концерта в 20.00, сообщили ИА PrimaMedia организаторы – NEBO records.

– Группа является одним из самых ярких представителей синти-панка в Украине, совмещая поп-панк с электронной музыкой. Лидер группы говорит о "Пошлой Молли" как о собирательном образе испорченной школьницы. Музыка Молли — это праздник непослушания, песни-боевики про порывы тинейджерства. Группа исполнит все хиты и станцует с вами убойные танцы, – рассказали организаторы концерта.

Кирилл Тимошенко, основатель группы, родился в городе Змиёв, Украина. Группа образовалась в феврале 2016 года.

Купить билет онлайн можно ЗДЕСЬ. Консультации по онлайн-покупке билетов по тел.: +7(423) 243-22-22.

Справка: концертное агентство NEBO records проводит более ста концертов и мероприятий каждый год, а так же является партнером ведущих концертных агентств. "Небо" проводит концерты в городах: Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Казань, Екатеринбург, Уфа, Набережные Челны, Самара, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, Омск, Новосибирск, Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Братск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский.



