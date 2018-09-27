Крупнейшую финансовую пирамиду под ликом "Кэшбери" в России выявил ЦБ

Можно определенно сказать, что данный холдинг является одной из крупных пирамид, действующих в последние годы по всей стране. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Мошенникам удалось вовлечь в свою деятельность несколько десятков тысяч человек

27 сентября, PrimaMedia. В России удалось пресечь деятельность финансовых махинаторов, организаторы которой обещали клиентам "золотые горы". Имеется в виду кредитование малого и среднего бизнеса, при этом, обещая сверхприбыль, передает ИА PrimaMedia.

Выявили деятельность сотрудники Центрального банка РФ, которые передали информацию правоохранителям и в прокуратуру по поводу деятельности российских и иностранных компаний. Холдинг назывался "Кэшбери", а на деле он оказался обыкновенной финансовой пирамидой.

На сайте холдинга сообщалось, что специалисты занимаются кредитованием, в частности среднего и малого бизнеса, обещая при этом невероятную прибыль. Доходность, по словам якобы экспертов, может достичь гарантировано 265% в год. Кроме этого холдинг занимался торговлей криптовалютами, торгами по банкротству, торговлей на рынке Forex и Wellness-индустрией.

В ЦБ говорят, что, как правило, когда в корпорации громко заявляют о сверхприбыли, это характеризует холдинг, как финансовую пирамиду.

Как пишет РГ, руководителем холдинга является Артур Варданян. Компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.

Экспертам удалось выяснить, что несколько десятков тысяч человек поверили в обещания "Кэшбери" и были вовлечены в их махинации. Можно определенно сказать, что данный холдинг является одной из крупных пирамид, действующих в последние годы по всей стране.

Стоит отметить, что согласно законодательству, руководителям финансовых пирамид грозит срок до шести лет за решеткой.