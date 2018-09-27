Таможня. Фото: ИА Primamedia

Таможня дает добро: ФТС снижает пошлину на интернет-покупки до 20%

Постепенно планируется довести ставку до нуля

27 сентября, PrimaMedia. Федеральная таможенная служба (ФТС) намерена постепенно снижать до нуля пошлину за покупки в зарубежных интернет-магазинах. Это делается с целью создания равных условий для российской и трансграничной интернет-торговли, сообщает ИА PrimaMedia.

В интервью, данном РИА Новости, заместитель руководителя ФТС Тимур Максимов сообщил, что ставку предлагается снизить с нынешних 30% до 20%, до суммы средневзвешенного НДС и средневзвешенной пошлины по широкой товарной номенклатуре.

"Главная задача – создать равные условия для российской и трансграничной интернет-торговли, иначе российским компаниям проще и выгоднее работать по модели иностранных интернет-площадок. Наше предложение и было призвано исправить существующие перекосы", — заявил Максимов.

В настоящее время беспошлинно можно получить из-за границы посылку стоимостью до одной тысячи евро и весом до 31 килограмма. При превышении этих параметров придется заплатить 30% пошлину.

По словам представителя ФТС на все компании "планируется распространить требования по качеству и безопасности товаров, создать один простой правовой режим и автоматизировать процесс контроля."

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