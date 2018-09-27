Олег Кожемяко стал первым в России главой четырех регионов, побив собственный рекорд

Глава Сахалинской области Олег Кожемяко получил 26 сентября новое назначение от президента Владимира Путина, он станет врио губернатора Приморского края, сменив на этом посту Андрея Тарасенко. Еще недавно Кожемяко считался единственным в России человеком, возглавлявшим по очереди три разных субъекта федерации: ныне несуществующий Корякский автономный округ, Амурскую и Сахалинскую области. С новым назначением Олег Кожемяко побил собственный рекорд. ИА PrimaMedia напоминает официальную биографию нового главы региона.
Кожемяко Олег Николаевич
Дата рождения: 17 марта 1962 года
Место рождения: с. Черниговка Черниговского района Приморского края
Образование: высшее,
1992 — Дальневосточный коммерческий институт, квалификация экономист, специальность "экономика торговли"
2008 — Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, квалификация экономист, специальность "национальная экономика"
Ученая степень, звание: кандидат экономических наук, 2003 г.
Награды, поощрения:
— почетный знак Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму "За заслуги в развитии физической культуры и спорта", 2002 г.;
— почетный знак Российской академии естественных наук "За заслуги в развитии науки и экономики России", 2003 г.;
— орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, 2007 г.;
— Почетная грамота Президента Российской Федерации, 2010г.;
— орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, 2012г.;
— знак отличия Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока "За заслуги в развитии Дальнего Востока", 2013г;
— медаль "За заслуги в развитии рыбного хозяйства России", 2016г.;
— медаль "За укрепление таможенного содружества", 2016г.;
— благодарность Президента Российской Федерации, 2016г.;
— орден Почета Республики Беларусь, 2017г.
Является ли депутатом: не является
Партийная принадлежность: член партии "Единая Россия"
Членство в общественных объединениях и движениях: не состоит
Семейное положение: Женат, воспитывает троих детей.
Трудовая деятельность
|
05.1981
|
— 10.1981
|
Приморская ГРЭС треста "Дальэнергострой", слесарь-сантехник электроцеха строительного управления, пос. Лучегорск Приморского края
|
03.1982
|
— 07.1982
|
Приморская ГРЭС треста "Дальэнергострой", слесарь-сантехник, мастер цеха гидротехнических сооружений строительного управления, пос. Лучегорск Приморского края
|
11.1982
|
— 10.1984
|
служба в рядах Советской Армии
|
11.1984
|
— 01.1985
|
слушатель дневного подготовительного отделения Дальневосточного коммерческого института, г. Владивосток
|
01.1985
|
— 10.1988
|
Дальневосточный коммерческий институт, мастер по капитальному ремонту, г. Владивосток
|
10.1989
|
— 07.1992
|
Производственно-торговый кооператив "Приморский", председатель, г. Владивосток
|
07.1992
|
— 04.1997
|
АООТ производственное пищевое объединение "Приморское", президент, г. Владивосток
|
04.1997
|
— 11.2002
|
ОАО "Преображенская база тралового флота", председатель совета директоров, г. Владивосток
|
11.2002
|
— 09.2004
|
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Совета Федерации ФС РФ от законодательного Собрания Приморского края, г. Москва
|
10.2004
|
— 01.2005
|
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, советник Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронова, г. Москва
|
01.2005
|
— 03.2005
|
Администрация Корякского автономного округа, вице-губернатор, пос. Палана
|
03.2005
|
— 04.2005
|
Администрация Корякского автономного округа, временно исполняющий обязанности губернатора Корякского автономного округа, пос. Палана
|
04.2005
|
— 06.2007
|
Администрация Корякского автономного округа, Губернатор Корякского автономного округа, пос. Палана
|
07.2007
|
— 10.2008
|
Администрация Президента Российской Федерации, помощник Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, г. Москва
|
10.2008
|
— 03.2015
|
Правительство Амурской области, губернатор Амурской области, г. Благовещенск
|
03.2015
|
— 09.2015
|
Правительство Сахалинской области, временно исполняющий обязанности Губернатора Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
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09.2015
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— 09.2018
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Правительство Сахалинской области, губернатор Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
Напомним, 26 сентября в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Олега Кожемяко, посвященная социально-экономической ситуации в Сахалинской области. В ходе встречи Кожемяко выразил желание баллотироваться на выборах губернатора Приморья. Путин поддержал главу Сахалина и назначил его врио губернатора Приморья.
Выборы губернатора Приморья состоялись в сентябре в два этапа: врио губернатора Андрей Тарасенко вышел во второй тур вместе с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко, где по официальным данным победил с небольшим перевесом, 49,55% против 48,06% у соперника. Однако из-за многочисленных нарушений 20 сентября Избирательная комиссия Приморского края результаты выборов отменила. Новые выборы состоятся в декабре этого года. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, не считающий себя проигравшим, уже объявил о намерении участвовать в новой избирательной кампании.