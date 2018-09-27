Олег Кожемяко стал первым в России главой четырех регионов, побив собственный рекорд

Глава Сахалинской области Олег Кожемяко получил 26 сентября новое назначение от президента Владимира Путина, он станет врио губернатора Приморского края, сменив на этом посту Андрея Тарасенко. Еще недавно Кожемяко считался единственным в России человеком, возглавлявшим по очереди три разных субъекта федерации: ныне несуществующий Корякский автономный округ, Амурскую и Сахалинскую области. С новым назначением Олег Кожемяко побил собственный рекорд. ИА PrimaMedia напоминает официальную биографию нового главы региона.

Кожемяко Олег Николаевич

Дата рождения: 17 марта 1962 года

Место рождения: с. Черниговка Черниговского района Приморского края

Образование: высшее,

1992 — Дальневосточный коммерческий институт, квалификация экономист, специальность "экономика торговли"

2008 — Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, квалификация экономист, специальность "национальная экономика"

Ученая степень, звание: кандидат экономических наук, 2003 г.

Награды, поощрения:

— почетный знак Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму "За заслуги в развитии физической культуры и спорта", 2002 г.;

— почетный знак Российской академии естественных наук "За заслуги в развитии науки и экономики России", 2003 г.;

— орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, 2007 г.;

— Почетная грамота Президента Российской Федерации, 2010г.;

— орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, 2012г.;

— знак отличия Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока "За заслуги в развитии Дальнего Востока", 2013г;

— медаль "За заслуги в развитии рыбного хозяйства России", 2016г.;

— медаль "За укрепление таможенного содружества", 2016г.;

— благодарность Президента Российской Федерации, 2016г.;

— орден Почета Республики Беларусь, 2017г.

Является ли депутатом: не является

Партийная принадлежность: член партии "Единая Россия"

Членство в общественных объединениях и движениях: не состоит

Семейное положение: Женат, воспитывает троих детей.