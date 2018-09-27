Олег Кожемяко. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа
#Врио Кожемяко

Олег Кожемяко стал первым в России главой четырех регионов, побив собственный рекорд

Официальная биография нового врио Приморского края

Глава Сахалинской области Олег Кожемяко получил 26 сентября новое назначение от президента Владимира Путина, он станет врио губернатора Приморского края, сменив на этом посту Андрея Тарасенко. Еще недавно Кожемяко считался единственным в России человеком, возглавлявшим по очереди три разных субъекта федерации: ныне несуществующий Корякский автономный округ, Амурскую и Сахалинскую области. С новым назначением Олег Кожемяко побил собственный рекорд. ИА PrimaMedia напоминает официальную биографию нового главы региона.

Кожемяко Олег Николаевич

Дата рождения: 17 марта 1962 года

Место рождения: с. Черниговка Черниговского района Приморского края

Образование: высшее,

1992 — Дальневосточный коммерческий институт, квалификация экономист, специальность "экономика торговли"

2008 — Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, квалификация экономист, специальность "национальная экономика"

Ученая степень, звание: кандидат экономических наук, 2003 г.

Награды, поощрения:

— почетный знак Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму "За заслуги в развитии физической культуры и спорта", 2002 г.;

— почетный знак Российской академии естественных наук "За заслуги в развитии науки и экономики России", 2003 г.;

— орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, 2007 г.;

— Почетная грамота Президента Российской Федерации, 2010г.;

— орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, 2012г.;

— знак отличия Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока "За заслуги в развитии Дальнего Востока", 2013г;

— медаль "За заслуги в развитии рыбного хозяйства России", 2016г.;

— медаль "За укрепление таможенного содружества", 2016г.;

— благодарность Президента Российской Федерации, 2016г.;

— орден Почета Республики Беларусь, 2017г.

Является ли депутатом: не является

Партийная принадлежность: член партии "Единая Россия"

Членство в общественных объединениях и движениях: не состоит

Семейное положение: Женат, воспитывает троих детей.

Трудовая деятельность

05.1981

— 10.1981

Приморская ГРЭС треста "Дальэнергострой", слесарь-сантехник электроцеха строительного управления, пос. Лучегорск Приморского края

03.1982

— 07.1982

Приморская ГРЭС треста "Дальэнергострой", слесарь-сантехник, мастер цеха гидротехнических сооружений строительного управления, пос. Лучегорск Приморского края

11.1982

— 10.1984

служба в рядах Советской Армии

11.1984

— 01.1985

слушатель дневного подготовительного отделения Дальневосточного коммерческого института, г. Владивосток

01.1985

— 10.1988

Дальневосточный коммерческий институт, мастер по капитальному ремонту, г. Владивосток

10.1989

— 07.1992

Производственно-торговый кооператив "Приморский", председатель, г. Владивосток

07.1992

— 04.1997

АООТ производственное пищевое объединение "Приморское", президент, г. Владивосток

04.1997

— 11.2002

ОАО "Преображенская база тралового флота", председатель совета директоров, г. Владивосток

11.2002

— 09.2004

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Совета Федерации ФС РФ от законодательного Собрания Приморского края, г. Москва

10.2004

— 01.2005

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, советник Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронова, г. Москва

01.2005

— 03.2005

Администрация Корякского автономного округа, вице-губернатор, пос. Палана

03.2005

— 04.2005

Администрация Корякского автономного округа, временно исполняющий обязанности губернатора Корякского автономного округа, пос. Палана

04.2005

— 06.2007

Администрация Корякского автономного округа, Губернатор Корякского автономного округа, пос. Палана

07.2007

— 10.2008

Администрация Президента Российской Федерации, помощник Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, г. Москва

10.2008

— 03.2015

Правительство Амурской области, губернатор Амурской области, г. Благовещенск

03.2015

— 09.2015

Правительство Сахалинской области, временно исполняющий обязанности Губернатора Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск

09.2015

— 09.2018

Правительство Сахалинской области, губернатор Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск

Напомним, 26 сентября в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Олега Кожемяко, посвященная социально-экономической ситуации в Сахалинской области. В ходе встречи Кожемяко выразил желание баллотироваться на выборах губернатора Приморья. Путин поддержал главу Сахалина и назначил его врио губернатора Приморья.

Выборы губернатора Приморья состоялись в сентябре в два этапа: врио губернатора Андрей Тарасенко вышел во второй тур вместе с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко, где по официальным данным победил с небольшим перевесом, 49,55% против 48,06% у соперника. Однако из-за многочисленных нарушений 20 сентября Избирательная комиссия Приморского края результаты выборов отменила. Новые выборы состоятся в декабре этого года. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, не считающий себя проигравшим, уже объявил о намерении участвовать в новой избирательной кампании.

Комментарии
Кожемяко Олег Николаевич кадровые решения

Вера Щербина возглавила Сахалинскую область

09:45

Депутат Госдумы Сергей Сопчук об Олеге Кожемяко: эффективный политик и сильный кандидат

03:30
Вероника Ларионова: За годы студенчества нужно набрать как можно больше контактов
Путин назначил главой Приморского края Олега Кожемяко

07:00

Сирены завоют в городах Приморья в четверг, 27 сентября

26 сентября, 21:05

Автомобилистам Владивостока начали приходить штрафы за переезд стоп-линии на Школьной

26 сентября, 17:15

Стивен Сигал согласился на предложение поклонников стать губернатором Приморья

26 сентября, 18:15

Мэр Владивостока предложил организовать сквозной проезд за ВГУЭС

26 сентября, 20:10

КПРФ подала 34 иска на результаты выборов губернатора Приморья по отдельным УИКам и ТИКам
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia