ХК «Торпедо» разгромил приморский «Адмирал» со счетом 5:1 в Нижнем Новгороде

Матч ХК "Адмирал" - ХК "Торпедо". Фото: Пресс-служба ХК "Адмирал"

Это самое крупное поражение владивостокского клуба в текущем сезоне

27 сентября, PrimaMedia. Нижегородский ХК "Торпедо" победил владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1. Это первое поражение "моряков"во второй выездной серии и самое крупное за нынешний сезон, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ХК "Адмирал".

На матч с "Торпедо" тренерский штаб приморской команды внес изменения в три из четырех троек нападения. Неизменным осталось лишь сочетание братьев Стрельцовых и Александра Черникова. Сергея Конькова отрядили в центр к Константину Глазачеву и Кириллу Воронину, а с Владимиром Бутузовым и Денисом Вихаревым играл Антон Королёв. В тройку к Войтеху Полаку и Мареку Говорке отправился Никита Сироткин. Место на последнем рубеже занял Антон Красоткин, вернулся на лед после травмы Юрий Козловский.

Матч начался с двух удалений в составе приморцев, и если первые две минуты меньшинства "моряки" не заметили, то второе удаление вышло боком. Денис Паршин открыл счёт.

В дальнейшем хозяева продолжали владеть инициативой, красиво и размашисто атаковать, но и "Адмирал" не отсиживался в обороне, совершая вылазки к воротам соперника. Дважды с пятака не переиграл голкипера Антон Королев, отличный выход, потревоживший вратаря "Торпедо", совершил Кирилл Воронин.

С началом второго отрезка количество неиспользованных моментов у ворот хозяев просто зашкаливало. Александр Черников после классной комбинации не попал в дальний угол. Кирилл Воронин угодил в штангу. Антон Королев и Александр Черников не использовали чистые выходы один в ноль. На экваторе периода повреждение получил голкипер хозяев Станислав Галимов, а его сменщик Денис Костин недолго оставался "сухим". Юрий Козловский бросил от синей, а Денис Вихарев здорово подставил клюшку на пятаке — 1:1. Испортить отличный период для "моряков" перед самой сиреной мог Денис Паршин, оставшийся совершенно один перед воротами Красоткина, но наш голкипер оказался на высоте.

В третьем периоде все решили три удаления у "моряков", два из которых были за нарушение численного состава. Первое удаление в матче у хозяев случилось за 70 секунд до сирены

Как уточняется на официальном сайте КХЛ, Эндрю Кейлоф, Даниил Ильин, Филип Хольм и Роберт Саболич за 13 минут четырежды поразили ворота гостей.

По оценке наставника "моряков" Сергея Светлова, исход игры решился еще во второй двадцатиминутке.

–1:5 не показатель сегодняшней игры, встреча получилась интересной. В третьем периоде противник добавил, использовал свои шансы. К ребятам претензий нет, они хорошо играли. Обидно за второй период, когда мы не использовали много выходов один в ноль. Это и решило исход матча, — подытожил главный тренер "Адмирала".

Теперь приморский клуб двинется в Нижнекамск, чтобы 28 сентября в 19:00 по московскому времени сыграть с "Нефтехимиком".