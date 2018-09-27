Вера Щербина возглавила Сахалинскую область

Вера Щербина. Фото: ИА PrimaMedia

Ее назначили временно исполнять обязанности главы региона

27 сентября, PrimaMedia. Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина назначена врио главы региона. На этом посту она сменила Олега Кожемяко, которого Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Данную информацию подтвердили в правительстве Сахалинской области.

— Да, сейчас обязанности главы региона исполняет она Вера Щербина, — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Олег Кожемяко, после совещания с президентом России Владимиром Путиным, был назначен врио губернатора Приморского края, вместо Андрея Тарасенко.

Предполагается, что новый глава примет участие в выборах на пост руководителя региона, которые состоятся в декабре этого года. Свои намерения он также подтвердил во время совещания с главой государства.

Справка:

Трудовую деятельность Вера Георгиевна начала в 1978 году. Прошла путь от техника-строителя до заведующей отделом в Пожарском районном Совете народных депутатов посёлка Лучегорск Приморского края.

С 1992 по 2001 годы — заведующая районным финансовым отделом, заместитель главы Пожарского района – начальник финансового управления администрации Пожарского района Приморского края.

С 2001 по 2005 годы — работа в администрации Приморского края. Занимала должности начальника отдела, заместителя руководителя департамента финансов — начальника бюджетного управления департамента финансов. Занималась вопросами методологии межбюджетных отношений, формирования бюджета.

В 2005 году перешла на работу в администрацию Корякского автономного округа. До конца 2007 года занимала должности начальника управления финансов, налогов и сборов администрации Корякского автономного округа, вице-губернатора Корякского автономного округа – начальника департамента финансов администрации Корякского автономного округа.

В 2008 году — федеральный инспектор департамента по вопросам экономической политики, главный советник департамента экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

В декабре 2008 года была назначена заместителем председателя Правительства Амурской области – министром финансов Амурской области.

С октября 2012 года по сентябрь 2015 года — первый заместитель председателя Правительства Амурской области. С сентября 2015 года является первым заместителем председателя Правительства Сахалинской области. В январе 2016 года назначена председателем Правительства Сахалинской области.