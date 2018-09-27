Общество. 10:20

Приморцы получат в октябре объединенную квитанцию за электроэнергию и тепло

Расчет всех услуг будут вести сотрудники Дальневосточной энергетической компании

27 сентября, PrimaMedia. До 8 октября абоненты АО "ДГК" в Приморском крае будут получать объединенную квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии. В ней будут отражены расчеты за услуги производителя и поставщика тепла и горячей воды АО "ДГК" и гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО "ДЭК", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДЭК.

Единые документы на оплату придёт клиентам на тех территориях, где услугу горячего водоснабжения и теплоснабжения оказывает АО "ДГК" — это 226 тысяч абонентов во Владивостоке, 30,7 тысячи в Артёме, 6 тысяч в Партизанске и 9 тысяч в пгт. Лучегорск.

Передавать показания приборов учета клиенты смогут без регистрации на сайте ПАО "ДЭК", или зарегистрировавшись в системе "Личный кабинет клиента" АО "ДГК".

"Мы нацелены организовать процесс так, чтобы потребители услуг тратили на решение вопросов ЖКХ минимум времени и при этом чувствовали себя комфортно. Так, предусмотрено вести расчет в режиме "одного окна" – теперь клиенту достаточно обратиться в офис ПАО "ДЭК", чтобы получить всю информацию о своем лицевом счете, передать показания, подать заявку на установку, замену или проверку прибора учета, получить необходимые справки", – отмечает исполнительный директор ПАО "ДЭК" Виктор Милуш.

Расчет всех услуг, включенных в объединенную квитанцию, будут вести сотрудники Дальневосточной энергетической компании, поэтому консультации по всем вопросам, связанным с начислениями как за горячую воду (подогрев), так за тепло и электроснабжение, абоненты АО "ДГК" теперь смогут получать в офисах ПАО "ДЭК".

"Дальневосточная генерирующая компания остаётся теплоснабжающей организацией, отвечающей за заключение договоров теплоснабжения, правильность выставления квитанций, качественное снабжение теплом и горячей водой своих абонентов – граждан и организаций. В новой квитанции для потребителей тепловой энергии порядок, сроки оплаты и платежные реквизиты от ДГК остаются прежними. Все средства, оплачиваемые потребителями за услуги тепло— и горячего водоснабжения, продолжат напрямую поступать в ДГК", — рассказал заместитель генерального директора АО "ДГК" по сбытовой деятельности Дмитрий Богдановский.

Подробную информацию можно получить на сайте www.dvec.ru.

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