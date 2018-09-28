Инспектор Елена Иванова. Фото: ИА PrimaMedia
Общая дорога

Всероссийская акция «Неделя безопасности» проходит в Приморье

Инспектор отдела пропаганды краевого ГИБДД рассказала о профилактической работе со школьниками

28 сентября, PrimaMedia. С 24 по 28 сентября в Приморском крае сотрудники ГИБДД совместно с учреждениями образования проводят профилактические мероприятия всероссийской акции "Неделя безопасности". Об этом, а также о планах работы со школьниками и круглогодичной системной работе по пропаганде безопасности дорожного движения среди детей и подростков в интервью ИА PrimaMedia рассказала инспектор краевого управления ГИБДД Елена Иванова.

— Елена Николаевна, с началом учебного года инспекторы идут в школы и детские сады, чтобы научить детей безопасному поведению на дороге. Как это происходит?

— В преддверии начала нового учебного года организаторами Всероссийской социальной кампании "Повод для обгона" в Приморский край направлены световозвращающие жилеты. По 35 таких жилетов получили территориальные подразделения Госавтоинспекции Приморского края для проведения акции "Первоклассная дорога в школу". Ее составные части — профилактические мероприятия "Шагающий автобус", работа родительских патрулей.

— Что такое "Шагающий автобус"?

— Это занятия инспекторов по пропаганде ГИБДД с детьми на улицах города. Дети проходят инструктаж, о том, как обезопасить свою жизнь от несчастных случаев на дороге и закрепляют знания на практике, проходя по определенному маршруту к своей школе. Особое внимание полицейские уделяют применению световозвращающих элементов. Такие занятия уже прошли воВладивостоке, Артеме, Уссурийске, Партизанске, Шкотовском, Надеждинском, Кавалеровском районах. Одетые в яркие жилеты школьники вместе с полицейским изучили дорожные знаки и потренировались группой переходить пешеходные переходы.

1 / 3

— Кто помогает инспекторам вести профилактическую работу со школьниками?

— К участию в акции привлечены представители общественных организаций и формирований, члены добровольных народных дружин, волонтеры, студенческие отряды, родительские комитеты. На сегодняшний день на территории Приморского края действуют 77 отрядов юных инспекторов движения, в которых – больше тысячи подростков. Оборудовано 13 автогородков, 221 детская площадка по безопасности дорожного движения, 38 специальных кабинетов и 1863 тематических уголка. Также в регионе функционируют 4 детских спортивно-технических объединения, участвующих в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В пропаганде безопасного поведения на дороге активно участвуют СМИ.

— Вы ведете статистику профилактических мероприятий?

— Конечно. С начала года сотрудниками ГИБДД, ответственными за пропаганду безопасности дорожного движения, проведено 6004 профилактических мероприятия, в том числе 927 бесед в дошкольных образовательных учреждениях, 3802 – в школах, 54 – на территории вузов, 688 – на территории автотранспортных предприятий, 55 – на территории родильных домов, 111 – на территории войсковых частей. Кроме того при участии сотрудников ГИБДД организовано 367 родительских собраний. В целях предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов и пассажиров инициирована работа "родительских патрулей", на сегодняшний день функционируют 126 патрулей, проведено 111 рейдов.

— Какие планы на этот учебный год у отдела пропаганды краевого ГИБДД?

— Мы готовимся к проведению акции "Школа безопасных наук" по изготовлению световозвращающих элементов, Всероссийской интернет-олимпиаде для школьников по ПДД; конкурсу социальной рекламы "ПДД: взгляд из-за парты". Также примем участие в Международном дне Белой трости, а в ноябре в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП проведем мероприятия, призванные привлечь внимание общественности к проблеме сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Общая дорога". Цели проекта — содействовать повышению культуры взаимодействия участников дорожного движения, достижению позитивных изменений в вопросах решения дорожных проблем Приморья.

Комментарии
ГИБДД

Ужасы Минного городка для молодых мам Владивостока

27 сентября, 15:55

Более половины оштрафованных владивостокских водителей предпочитают платить со скидкой

14 сентября, 17:05
«Сколково» на Русском MeetUp: познание Дао, познание данных и тренды IT-образования
«Я искренне рад вернуться домой»: Юрий Трутнев представил нового врио главы Приморья

10:30

Поселок Терней в Приморье остался без АЗС, до ближайшей около 50 км

09:00

ДНС опять попал в Forbes

27 сентября, 21:25

Голливудские звезды признались Владивостоку в любви на закрытии "Меридианов Тихого"

27 сентября, 18:45

Экс-руководителю «Примводоканала» вынесли приговор – 2 года и 8 месяцев

27 сентября, 13:40

Новый год "перенесут" с центральной площади Владивостока на Спортивную набережную
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia