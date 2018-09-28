Всероссийская акция «Неделя безопасности» проходит в Приморье

Инспектор Елена Иванова. Фото: ИА PrimaMedia

Инспектор отдела пропаганды краевого ГИБДД рассказала о профилактической работе со школьниками

28 сентября, PrimaMedia. С 24 по 28 сентября в Приморском крае сотрудники ГИБДД совместно с учреждениями образования проводят профилактические мероприятия всероссийской акции "Неделя безопасности". Об этом, а также о планах работы со школьниками и круглогодичной системной работе по пропаганде безопасности дорожного движения среди детей и подростков в интервью ИА PrimaMedia рассказала инспектор краевого управления ГИБДД Елена Иванова.

— Елена Николаевна, с началом учебного года инспекторы идут в школы и детские сады, чтобы научить детей безопасному поведению на дороге. Как это происходит?

— В преддверии начала нового учебного года организаторами Всероссийской социальной кампании "Повод для обгона" в Приморский край направлены световозвращающие жилеты. По 35 таких жилетов получили территориальные подразделения Госавтоинспекции Приморского края для проведения акции "Первоклассная дорога в школу". Ее составные части — профилактические мероприятия "Шагающий автобус", работа родительских патрулей.

— Что такое "Шагающий автобус"?

— Это занятия инспекторов по пропаганде ГИБДД с детьми на улицах города. Дети проходят инструктаж, о том, как обезопасить свою жизнь от несчастных случаев на дороге и закрепляют знания на практике, проходя по определенному маршруту к своей школе. Особое внимание полицейские уделяют применению световозвращающих элементов. Такие занятия уже прошли воВладивостоке, Артеме, Уссурийске, Партизанске, Шкотовском, Надеждинском, Кавалеровском районах. Одетые в яркие жилеты школьники вместе с полицейским изучили дорожные знаки и потренировались группой переходить пешеходные переходы.

Профилактическая акция "Шагающий автобус" в муниципалитетах Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Профилактическая акция "Шагающий автобус" в муниципалитетах Приморья. Фото: ИА PrimaMedia Профилактическая акция "Шагающий автобус" в муниципалитетах Приморья. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

— Кто помогает инспекторам вести профилактическую работу со школьниками?

— К участию в акции привлечены представители общественных организаций и формирований, члены добровольных народных дружин, волонтеры, студенческие отряды, родительские комитеты. На сегодняшний день на территории Приморского края действуют 77 отрядов юных инспекторов движения, в которых – больше тысячи подростков. Оборудовано 13 автогородков, 221 детская площадка по безопасности дорожного движения, 38 специальных кабинетов и 1863 тематических уголка. Также в регионе функционируют 4 детских спортивно-технических объединения, участвующих в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В пропаганде безопасного поведения на дороге активно участвуют СМИ.

— Вы ведете статистику профилактических мероприятий?

— Конечно. С начала года сотрудниками ГИБДД, ответственными за пропаганду безопасности дорожного движения, проведено 6004 профилактических мероприятия, в том числе 927 бесед в дошкольных образовательных учреждениях, 3802 – в школах, 54 – на территории вузов, 688 – на территории автотранспортных предприятий, 55 – на территории родильных домов, 111 – на территории войсковых частей. Кроме того при участии сотрудников ГИБДД организовано 367 родительских собраний. В целях предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов и пассажиров инициирована работа "родительских патрулей", на сегодняшний день функционируют 126 патрулей, проведено 111 рейдов.

— Какие планы на этот учебный год у отдела пропаганды краевого ГИБДД?

— Мы готовимся к проведению акции "Школа безопасных наук" по изготовлению световозвращающих элементов, Всероссийской интернет-олимпиаде для школьников по ПДД; конкурсу социальной рекламы "ПДД: взгляд из-за парты". Также примем участие в Международном дне Белой трости, а в ноябре в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП проведем мероприятия, призванные привлечь внимание общественности к проблеме сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Общая дорога". Цели проекта — содействовать повышению культуры взаимодействия участников дорожного движения, достижению позитивных изменений в вопросах решения дорожных проблем Приморья.



