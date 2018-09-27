Аэровокзал. Фото: ИА PrimaMedia

Нелегальных торговцев и таксистов хотят выгнать из аэровокзалов

Тех, кто навязывает в терминалах свои услуги, планируется штрафовать

27 сентября, PrimaMedia. Лиц, предлагающих в терминалах свои услуги, планируют выгнать из аэропортов. Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась с соответствующей инициативой в Минтранс, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Известий", речь идет о нелегальных таксистах, попрошайках, гадалках и незаконных предпринимателях. Инициаторы требуют внести изменения в Воздушный кодекс России и закрепить в административном кодексы штрафы: для граждан — от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

— Зачастую следствием навязывания таких услуг становятся мошеннические и иные противоправные действия в отношении авиапассажиров. Они приводят не только к материальному и моральному ущербу граждан, но и к частым случаям нарушения общественного порядка в терминальных комплексах, препятствуют нормальной работе служб аэропортов, — сказал "Известиям" исполнительный директор МАА Сергей Никотин.

Пресс-служба аэропорта "Шереметьево" отметила, что нарекания вызывает и "агрессивный маркетинг" — навязывание в терминалах услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В частности, речь идет об услугах перевозки пассажиров и багажа в такси, размещении в гостинице.

Эксперты отмечают, что лучшим выходом было бы закрепление на юридическом уровне контроля аэропортов за любой коммерческой деятельностью, возможности брать определенные сборы в адрес оператора аэровокзала. При этом не исключено, что, изгнав с территории терминалов, например, нелегальных таксистов, оператор даст возможность официальным поставщикам услуг повысить свои расценки.

В Минтрансе завили о готовности рассмотреть предложения, обсудив их с общественностью и согласовав с заинтересованными структурами.

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