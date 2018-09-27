Михаил Шуфутинский. Фото: предоставлено организаторами

3 сентября вернется во Владивосток 4 октября вместе с Михаилом Шуфутинским

Стоимость билетов на концерт от 1,6 до 2,5 тысяч рублей (16+)

27 сентября, PrimaMedia. Грандиозный концерт к 70-летнему юбилею короля русского шансона Михаила Шуфутинского состоится во Владивостоке на сцене "Феско Холла" 4 октября. Стоимость билетов от 1,2 до 5 тысяч рублей. Начало концерта в 19.00, сообщили ИА PrimaMedia организаторы – NEBO records.

– Народный артист России отметит своё 70-летие программой из лучших песен прошлого и настоящего. Ценителей бардовской песни и русского шансона ожидает большое праздничное шоу из хорошо знакомых песен разных времён и преподнесёт несколько приятных сюрпризов.

Тонкое музыкально чутьё, кропотливо отобранный репертуар, низкий хриплый голос сделали певца признанным и уважаемым российским шансонье, одним из наиболее востребованных артистов в своём жанре, – рассказали организаторы концерта.

Купить билет онлайн можно ЗДЕСЬ. Консультации по онлайн-покупке билетов по тел.: +7(423) 243-22-22.

Справка: концертное агентство NEBO records проводит более ста концертов и мероприятий каждый год, а так же является партнером ведущих концертных агентств. "Небо" проводит концерты в городах: Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Казань, Екатеринбург, Уфа, Набережные Челны, Самара, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, Омск, Новосибирск, Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Братск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский.

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