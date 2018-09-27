Назначенный главой Приморья Олег Кожемяко - самый богатый руководитель региона в ДФО

Олег Кожемяко. Фото: ИА SakhalinMedia.ru

За 2017 год новый врио задекларировал доход в 25,2 млн рублей

27 сентября, PrimaMedia. Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко возглавляет рейтинг глав регионов Дальнего Востока по доходам за 2017 год. За этот период он задекларировал 25,2 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно данным декларации за 2017 год, в собственности у нового главы Приморья Олега Кожемяко числится мотоцикл Harley Davidson XL883N, земельный участок площадью в 45 тысяч кв. метров, четыре жилых дома (общей площадью 351,7 кв. метров). В пользовании у него находятся две квартиры (97 и 114 кв. метров соответственно) и земельный участок площадью 120 тысяч кв. метров.

Напомним, что Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

Олег Кожемяко возглавил Сахалинскую область в 2015 году. До этого он семь лет руководил другим дальневосточным регионом — Амурской областью. Кроме того Кожемяко два года был губернатором Корякского автономного округа. После назначения главой Приморья он стал единственным за всю историю России руководителем четырех разных субъектов федерации.

Родился Кожемяко 17 марта 1962 года в Приморском крае, в селе Черниговка. Окончил Хабаровский монтажный техникум, а затем Дальневосточный коммерческий институт. Женат, воспитывает троих детей.

В 2001 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края. В 2002 году стал сенатором, несмотря на конфликт с тогдашним руководителем края Сергеем Дарькиным.

В Приморье Олег Кожемяко сменит Андрея Тарасенко, назначенного врио губернатора в октябре 2017 года. 16 сентября 2018 года во втором туре губернаторских выборов Тарасенко набрал меньше 50% голосов, и хотя и незначительно опередил соперника — кандидата о КПРФ Андрея Ищенко, но губернатором не стал. После рекомендаций ЦИК Приморский Избирком результаты выборов отменил. Новые выборы должны состояться в декабре этого года.

Кроме того, Кожемяко намерен участвовать в выборах губернатора Приморского края. Путин поддержал это намерение. Отметим, Олег Кожемяко — член партии "Единая Россия".