Сбербанк научит приморцев инвестировать. Фото: предоставлено Сбербанком

Сбербанк научит приморцев инвестировать

Бесплатный семинар пройдет 2 октября в офисе банка во Владивостоке по адресу: Фонтанная, 18

27 сентября, PrimaMedia. Чем облигация отличается от банковского депозита, что такое ИИС и как инвестировать с помощью мобильного приложения от Сбербанка – об этом всем желающим расскажут сотрудники приморского отделения банка. Ближайший бесплатный семинар запланирован на 2 октября. Его тема – "Индивидуальный инвестиционный счет + облигация. Как получать стабильный доход", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Сбербанка.

С января 2018 года Сбербанка расширил возможности личного кабинета Сбербанк Онлайн. В веб-версии у клиентов банка появилась возможность без посещения офиса открыть брокерский счет, а также в дополнении к нему индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

"На текущий момент через Сбербанк Онлайн в Приморском крае открыли уже более 1 тысячи счетов. Это отличный показатель того, что тема личных финансов и самостоятельного инвестирования все более востребована среди жителей края, – отметил начальник отдела глобальных рынков Приморского отделения ПАО Сбербанк Игорь Румянцев. – Если вам интересно узнать, какие преимущества у индивидуального инвестиционного счета, как самостоятельно собрать простую инвестиционную стратегию с доходностью до 12,6% годовых, приглашаем на наши бесплатные семинары, которые будут проходить каждый вторник с 19.00 до 20.00".

Ближайший семинар состоится 2 октября в офисе банка по адресу: Фонтанная, 18, ауд. 6.35. Количество участников ограничено.

Записаться* на семинар можно по телефонам: 8-800-707-00-70, добавочные 5320-4405, 5320-4912.

*Если вы уже открыли брокерский счет в Сбербанке, приглашение на семинар придет на электронную почту.

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