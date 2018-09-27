Игорь Чемерис: Мы обеспечиваем социальную защищенность жителей Приморья

Председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Приморского края. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Депутаты Законодательного собрания приняли ряд важных законопроектов, которые касаются социальной жизни края

27 сентября, PrimaMedia. Приморские депутаты приняли ряд важнейших законопроектов, которые касаются, в первую очередь, социальной жизни края. Как рассказал ИА PrimaMedia председатель социального комитета Игорь Чемерис, теперь ветераны труда и инвалиды смогут получать компенсации за пользование внутрекраевыми авиалиниями, многодетные семьи – выплаты на каждого ребенка, а люди предпенсионного возраста – не бояться за свои социальные льготы, которые будут наступать по достижению 55 и 60 лет. Всего на открывшейся сентябрьской сессии Законодательного собрания народные избранники обсудили более 60 вопросов.

Можно с уверенностью сказать, что 30-е заседание Законодательного собрания было, в большинстве своем, посвящено именно социальным вопросам, разработкой которых занимался либо сам комитет по социальной политике, либо его председатель Игорь Чемерис совместно с коллегами из других комитетов.

Так, например, законодатели внесли изменения в краевой закон "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", которые закрепляют возможность пользоваться действующими региональными льготами не по достижению пенсионного возраста, как было раньше, а по достижению возраста для мужчин 60 лет, а для женщин 55.

Кроме этого, в ходе заседания депутаты приняли в трех чтениях проект закона "О внесении изменений в статью 2 Закон Приморского края "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих на территории Приморского края".

Документ сохраняет такую меру социальной поддержки как компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-ти лет — в размере 50%, и достигшим возраста 80 лет — в размере 100% , если они проживают в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

— Ранее этой льготой могла воспользоваться только семья, в которой оба супруга пенсионеры, — уточнил председатель комитета по социальной политике Игорь Чемерис.

Еще одной важной поправкой, которая была принята народными избранниками, стал законопроект, распространяющий льготу на авиаперелет (компенсация в размере 50% от стоимости билета) для ряда льготных категорий граждан (ветеранов, инвалидов и т.д.) на местные авиалинии.

Председатель профильного комитета Игорь Чемерис отметил, что из-за большой протяженности края с севера на юг пожилые люди, которые выезжают на лечение, испытывают сложности при поездках на автобусе, ведь дорога из некоторых муниципалитетов во Владивосток порой занимает более 12 часов. Внутренние воздушные перевозки по территории Приморского края, способствующие повышению транспортной доступности населения, являются альтернативным выходом из данной ситуации.

— Распространяя льготу на региональные авиалинии, мы обеспечиваем социальную защищенность и возможность для льготных категорий жителей отделенных районов передвигаться любым удобным видом транспорта. Считаю это очень важным с учетом сложной транспортной доступности северных районов края, — подчеркнул Игорь Чемерис.

Законодатели также решили сделать единой выплату многодетным семьям. Это компенсация в размере до 2500 рублей в год на каждого ребенка. С ее внедрением расширятся список, на что могут быть направлены эти средства. Речь идет о компенсации на проезд школьников к месту обучения на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий, приобретение лекарств для детей, а также на посещение музеев, кинотеатров, цирков, океанариумов, зоопарков, выставок и приобретение школьно-письменных принадлежностей. Теперь эти компенсации превращаются в единую выплату, которую родители могут потратить еще и на приобретение, например, школьных принадлежностей.

Всего в проекте краевого бюджета на 2019 год на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям запланировано 56,7 млн рублей. При этом почти 11 млн рублей предусмотрено на 30% компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, которую получают 2147 многодетных семей Приморья.

— К нам неоднократно поступали обращения граждан об изменении механизма возмещения этих расходов. При разработке законопроекта вопрос прорабатывался с Советом многодетных родителей Приморья, это нужная и своевременная мера, – заявил Игорь Чемерис.

Кроме этого, в календаре памятных дней Приморского края появилась еще одна важная дата – 11 августа. Теперь этот день официально станет Днем разгрома японских захватчиков частями Первой отдельной Краснознаменной Армии в районе озера Хасан (1938 год).