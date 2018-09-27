Танцевальные вечера популярны среди людей старшего поколения в Приморье

Танцы. Фото: пресс-служба администрации Находки

Для гостей подготовлена насыщенная программа с участием танцевальных, вокальных коллективов, духового оркестра

27 сентября, PrimaMedia. Танцевальные вечера для людей старшего поколения стали популярны в Приморье. Сезон вечеров для людей элегантного возраста начался 27 июня. Проект реализуется за счет гранта из бюджета Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Приморскую газету".

"Летние вечера в парке 50+" — это насыщенная программа с участием танцевальных, вокальных коллективов, духового оркестра и отдельных вокалистов. Каждый вечер имеет свою направленность и тематику — песенный, танцевальный, цыганский, русский, в том числе ориентированный на календарь событий и дат. Кроме танцев, участники увлеченно проходят викторины и конкурсы самодеятельности, поют в народном караоке и соревнуются в настольных играх.

"Отсутствие танцевальных навыков — не причина оставаться дома. На площадках будут работать танцевальные мастер-классы", — заверяют организаторы.

Впервые на "Летние вечера" стали приглашать пенсионеров Владивостока в 2017 году. Проект быстро завоевал популярность у жителей города. В этом году подобные мероприятия проходят в муниципальных образованиях Приморья.

К проекту присоединяются Артем, Большой Камень, Лесозаводск, Находка, Спасск-Дальний, Фокино, Уссурийск. К проведению танцевального марафона готовы в Красноармейском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском, Спасском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском, Шкотовском районах.

Председатель Совета Почетных граждан города Владивостока Светлана Морозова считает, что людям старшего поколения необходимы места для встреч и мероприятия, на которых можно пообщаться.

"Представьте, люди всю жизнь были в коллективе — они работали, были активны, постоянно находились в окружении. И вот они вышли на пенсию, им необходимо общение, необходимы кружки и места встреч. Вечера для людей определенного возраста — возможность быть в коллективе, а танец оживляет тело. Важно не только устраивать сезонные встречи приморцев старшего поколения, но и организовывать круглогодичные площадки. Ведь общение под открытым небом — это прекрасно, но придет зима. Нужно больше мест для встреч, нужно, чтобы такие вечера проводились в разных районах города. Одиночество убивает, а общаться можно не только через спорт, есть масса художественных направлений. Пожилые люди с удовольствием посещают кружки вязания, кройки и шитья, ходят на уроки хорового пения. Людям это в радость, они так выражают себя", — отметила Светлана Морозова.

Ознакомиться с графиком проведения танцевального марафона жители муниципальных образований могут на официальном сайте Приморского центра социального обслуживания населения. Можно также проконсультироваться по "социальному телефону": 8 (423) 260-43-14 или в филиалах ПЦСОН по месту жительства.