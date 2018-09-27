Спорт. 11:50

Летний новичок "Луча" покидает клуб

Максим Батов написал заявление о досрочном расторжении контракта "по семейным обстоятельствам

27 сентября, PrimaMedia. Первую в этом сезоне кадровую потерю понес владивостокский "Луч". Максим Батов, пополнивший состав нашей команды этим летом, написал заявление о досрочном расторжении контракта "по семейным обстоятельствам", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу футбольного коллектива.

Руководство клуба с пониманием отнеслось к просьбе футболиста. Отметим, что рамках ОЛИМП-Первенства ФНЛ сезона-2018/2019 26-летний правый полузащитник отыграл за "Луч" шесть матчей — пять из них в стартовом составе.

ФК "Луч" желает Максиму Батову успешного продолжения футбольной карьеры.

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