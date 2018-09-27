«Плохие новости для Сигала»: как соцсети отреагировали на назначение Кожемяко в Приморье

Олег Кожемяко. Фото: ИА PrimaMedia

Шутки, мемы, восторги и теории заговора – в обзоре ИА PrimaMedia

27 сентября, PrimaMedia. Назначение Олега Кожемяко на пост врио губернатора Приморского края стало одной из основных тем для обсуждения в социальных сетях. Пользователи делятся как шутками, так и серьезными мыслями по поводу нового главы региона, сообщает ИА PrimaMedia.

Естественно, наиболее часто обыгрывались перемещения Кожемяко по регионам ДФО, ходившие относительно его губернаторства слухи и диалог с Путиным.

Приехал в Амурскую область, там назначили губернатором приморского кожемяку. Уехал в Приморский край, тут назначили губернатором Сахалинского кожемяку. Помогите, меня кожемяка преследует — Ivan Belozerov (@belozerov_in) 27 сентября 2018 г.

А Сахалин к Приморью присоединят, как Корякию к Камчатке в свое время? Двумя регионами трудновато управлять одновременно — Дима (@kure_adventures) 26 сентября 2018 г.

Путин: Хотите вернуться домой?



Кожемяко: Я мечтаю вернуться с войны, на которой родился и рос, на руинах нищей страны, под дождями из слез. — отчаиваться не надо (@stare_spb) 26 сентября 2018 г.

Не упустили возможность пошутить пользователи и насчет Стивена Сигала, который днем ранее на творческой встрече с фанатами заявил о своих губернаторских амбициях.

Плохие новости для Стивена Сигала:

врио главы Приморского края назначен сахалинский губернатор Олег Кожемяко pic.twitter.com/fZ5DvDUitk — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) 26 сентября 2018 г.

Фото нового главы Приморья - Олега Кожемяко



Выглядит он покруче Сигала, который хотел быть его "политическим оппонентом" pic.twitter.com/nOt6RHIfIe — щука ФСО (@shchukaFSO) 26 сентября 2018 г.

Я не понял, Сигал в пролёте что-ли? pic.twitter.com/DYt3simrrD — Ambull (@bullbull2016) 26 сентября 2018 г.

К слову, физическую форму Олега Кожемяко комментаторы оценили по достоинству.

Ты не поверишь, но это новый врио главы Приморья Олег Кожемяко.



Choose your fighter *играет музыка из Мортал Комбата* pic.twitter.com/Xro9mInYyZ — Отвратительный мужик (@DisgustingMujik) 26 сентября 2018 г.

В новом контекст заговорили и о не оставляющем попыток занять пост руководителя региона Ищенко.

Но тут пришел Кожемяка и все испортил. — Виктория Бородина (@borodina_v) 26 сентября 2018 г.

Обнаружилась и забавная тенденция в именах претендентов на кресло губернатора.

ЮщенкО, ТарасенкО, КожемякО. Что происходит, план Хрущёва сделать из СССР одну большую Украину до сих пор продвигается ? — Садо́вников Никола́й🇷🇺👍 (@sadovnikovniko2) 26 сентября 2018 г.

Упомянуто было и увлечение Кожемяко мотоциклами, которое, кстати, роднит врио губернатора с многими приморскими политдеятелями

Не обошлось и без уколов в сторону врио. Так, ему припомнили продемонстрированные ошибки в правописании

Сообщают, что выпускник Хабаровского монтажного техникума по специальности «мастер теплосетей» глава Сахалина Олег Кожемяко плохо владеет рус языком

Побывав в московской Школе Летово для одарен детей, он продемонстрировал губернаторские правила написания «Сахалин учитЬся у вас» — kamenskiy evgeny (@odikov) 26 сентября 2018 г.

Отметим, что все же в большинстве постов новое назначение оценивают в целом нейтрально или даже просто позитивно.

Напомним, глава Сахалинской области Олег Кожемяко получил 26 сентября новое назначение от президента Владимира Путина, он станет врио губернатора Приморского края, сменив на этом посту Андрея Тарасенко. Еще недавно Кожемяко считался единственным в России человеком, возглавлявшим по очереди три разных субъекта федерации: ныне несуществующий Корякский автономный округ, Амурскую и Сахалинскую области. С новым назначением Олег Кожемяко побил собственный рекорд.