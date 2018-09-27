Олег Кожемяко. Фото: ИА PrimaMedia
#Врио Кожемяко

«Плохие новости для Сигала»: как соцсети отреагировали на назначение Кожемяко в Приморье

Шутки, мемы, восторги и теории заговора – в обзоре ИА PrimaMedia

27 сентября, PrimaMedia. Назначение Олега Кожемяко на пост врио губернатора Приморского края стало одной из основных тем для обсуждения в социальных сетях. Пользователи делятся как шутками, так и серьезными мыслями по поводу нового главы региона, сообщает ИА PrimaMedia.

Естественно, наиболее часто обыгрывались перемещения Кожемяко по регионам ДФО, ходившие относительно его губернаторства слухи и диалог с Путиным.

Не упустили возможность пошутить пользователи и насчет Стивена Сигала, который днем ранее на творческой встрече с фанатами заявил о своих губернаторских амбициях.

К слову, физическую форму Олега Кожемяко комментаторы оценили по достоинству.

В новом контекст заговорили и о не оставляющем попыток занять пост руководителя региона Ищенко.

Обнаружилась и забавная тенденция в именах претендентов на кресло губернатора.

Упомянуто было и увлечение Кожемяко мотоциклами, которое, кстати, роднит врио губернатора с многими приморскими политдеятелями

Не обошлось и без уколов в сторону врио. Так, ему припомнили продемонстрированные ошибки в правописании

Отметим, что все же в большинстве постов новое назначение оценивают в целом нейтрально или даже просто позитивно.

Напомним, глава Сахалинской области Олег Кожемяко получил 26 сентября новое назначение от президента Владимира Путина, он станет врио губернатора Приморского края, сменив на этом посту Андрея Тарасенко. Еще недавно Кожемяко считался единственным в России человеком, возглавлявшим по очереди три разных субъекта федерации: ныне несуществующий Корякский автономный округ, Амурскую и Сахалинскую области. С новым назначением Олег Кожемяко побил собственный рекорд.

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