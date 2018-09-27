Последние выходные сентября в Приморье ожидаются дождливыми. Фото: ИА PrimaMedia

Последние выходные сентября в Приморье ожидаются дождливыми

Максимальная температура воздуха составит +16…+23 °С

27 сентября, PrimaMedia. Последние сентябрьские выходные в Приморье ожидаются облачными и дождливыми. Днём в субботу, 29 сентября, погоду испортят фронтальные разделы, которые будут смещаться над краем и вызовут местами небольшие и умеренные дожди. В воскресенье, 30 сентября, ситуацию усугубит выход к побережью Приморья углубляющегося циклона, который вызовет дожди, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В субботу минимальная температура составит +3…+10 °С, в горных районах +2…−3 °С, на южном побережье до +15 °С. Максимальная температура +16…+23 °С.

В воскресенье, по прогнозам синоптиков, на большей территории края пройдут дожди, в южной половине сильные. Возможны грозы. Облачность и дожди ночную температуру повысят, а дневную понизят на 1–4 градуса.

Во Владивостоке в эти выходные облачно и дождливо. В субботу пройдёт небольшой и умеренный дождь. В воскресенье осадков будет больше, и их интенсивность увеличится. Не исключена гроза. Ночные значения температур в пределах +12…+15 °С. Днём не на много теплее ночи.

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