Правительство планирует серьезно сократить смертность населения до 2024 года

Медицина. Фото: ИА PrimaMedia

Помимо укомплектования амбулаторных учреждений врачами будут поощряться систематические занятия физкультурой и спортом

27 сентября, PrimaMedia. Снизить до 2024 года смертность в России до уровня 10,9 человек на одну тысячу населения планирует кабинет министров. Такая задача определена в "Основных направлениях деятельности", собщает ИА PrimaMedia.

По информации ТАСС со ссылкой на документ, правительство планирует достичь предотвращения преждевременной смертности среди населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тысяч человек.

Поставлена задача снизить смертность от болезни системы кровообращения до 450 случаев, новообразований — до 185 случает на 100 тысяч человек. Младенческую смертность планируется снизить до 4,5 случаев на одну тысячу родившихся. Врачебные амбулаторные учреждения к 2024 году должны быть укомплектованы врачебными должностями на 95%.

50 млн человек должны будут получить доступ к медицинским услугам через личный кабинет на едином портале госуслуг.

Правительство рассчитывает увеличить и долю посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями на 50%.

Планируется увеличить долю населения систематически занимающегося физкультурой и спортом на 17% в сравнении с 2017 годом и достигнуть охвата в 55%. а среди старшего поколения — до 25% и более (в настоящее время — 5,2%). До 80% должна вырасти и доля работников, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях физической культуры и спорта ведомственной принадлежности.