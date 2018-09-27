Всеволод Романов: Считаю, депутаты Заксобрания Приморья поработали плодотворно

Депутат ЗС ПК Всеволод Романов. Фото: предоставлено ЗС ПК

Зампредседателя профильного комитета ЗС ПК прокомментировал ход очередного заседания приморского парламента

27 сентября, PrimaMedia. Очередное заседание Законодательного собрания Приморского края прошло вчера, 26 сентября, во Владивостоке. Депутаты рассмотрели 60 основных и четыре дополнительных вопроса. Более 20-ти законопроектов имели социальную направленность. Прокомментировать ход заседания по просьбе корр. ИА PrimaMedia согласился заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК Всеволод Романов.

— Считаю, депутаты Заксобрания поработали очень плодотворно. Важно отметить, что фракция партии "Единая Россия" инициировала ряд законопроектов, связанных с социальной поддержкой отдельных категорий граждан. Не менее важно, что все депутаты поддержали данную инициативу, — отметил Всеволод Романов.

В первую очередь, речь идет о поправках в краевой закон "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", закрепляющих возможность пользоваться действующими региональными льготами для мужчин с 60 лет, а для женщин с 55.

— Депутаты фракции инициировали вопрос о предоставлении компенсации на уплату взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих на территории Приморья. Цель та же — сохранить действующие компенсации для мужчин, достигших 60-ти лет, и женщин, достигших 55-ти лет, вне зависимости от возможного изменения срока выхода на пенсию, — сказал собеседник агентства.

Также будет сохранена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-ти и 80-ти лет, если они проживают в составе семьи, состоящей из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 55-ти лет для женщин и 60-ти для мужчин. Ранее этой льготой могла воспользоваться только семьи, где оба супруга пенсионеры.

Депутаты также одобрили законопроект, распространяющий льготу на авиаперелет (компенсация в размере 50% от стоимости билета) для ряда льготных категорий граждан (ветеранов, инвалидов и т.д.) на местные авиалинии.

— Это очень своевременная инициатива, поддержанная всеми депутатами. В соответствии с предложенными изменениями предлагается установить компенсационную выплату в размере 50% от стоимости билета за проезд на воздушном транспорте, приобретенного по социальному тарифу на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера. Такой возможностью смогут воспользоваться льготные категории граждан, включенные в краевой и федеральный регистры лиц,— подчеркнул Всеволод Романов.

Среди других законопроектов, рассмотренных на заседании, депутат отметил законопроект о внесении изменений в статью 1 регионального закона "О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае". Речь идет о дополнительной возможности получения работниками образования, здравоохранения и государственной муниципальной службы ипотечного займа по сниженной процентной ставке – от 5,5% до 6,25% в зависимости от видов жилья.

На пользу жителям края, особенно, тем, кто проживает в сельской местности, пойдут принятые депутатами изменения в статью 4 закона "Об использовании лесов в Приморском крае", которые вслед за федеральным законодательством устанавливают понятие "валежник". В апреле этого года в Лесной кодекс РФ были внесены изменения, которые относят валежник к недревесным лесным ресурсам и позволяют населению с 1 января 2019 года свободно и бесплатно собирать такую древесину для собственных нужд без длительной процедуры оформления разрешительных документов в течение всего года.

— На заседании я представил два законопроекта, подготовленные к рассмотрению нашим комитетом, — рассказал Всеволод Романов. – Первый вопрос касается дополнительных мер поддержки малого и среднего предпринимательства, введенных федеральным законодательством. Изменения федерального законодательства направлены на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в части формирования перечня государственного и муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создания возможности вовлечения земельных участков в механизм оказания такой поддержки. Наш комитет рассмотрел этот вопрос, и сегодня мы рекомендовали коллегам поддержать его в первом чтении.

Второй вопрос, представленный депутатом, касается приведения в соответствие с федеральным законодательством закона Приморского края "О промышленной политике в Приморском крае". Здесь к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере промышленной политики, указанным в федеральных законах, отнесено установление дополнительных требований к промышленным технопаркам и управляющим компаниям промышленных технопарков. Также вводится само понятие промышленного технопарка.

— В связи с этим было предложено внести соответствующие изменения в статью 4, дополнив полномочия администрации Приморского края в сфере промышленной политики в части установления дополнительных требований к промышленным технопаркам и управляющим компаниям этих технопарков в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества Приморского края и средств краевого бюджета, — пояснил Всеволод Романов. — Под имуществом, главным образом, подразумевается инфраструктура, здания и помещения, которые могут быть переданы под промышленные технопарки. Также предлагается корректировка статьи 11 закона, определяющая порядок применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении деятельности технопарков.