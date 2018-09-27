Всеволод Романов: Считаю, депутаты Заксобрания Приморья поработали плодотворно

27 сентября, PrimaMedia. Очередное заседание Законодательного собрания Приморского края прошло вчера, 26 сентября, во Владивостоке. Депутаты рассмотрели 60 основных и четыре дополнительных вопроса. Более 20-ти законопроектов имели социальную направленность. Прокомментировать ход заседания по просьбе корр. ИА PrimaMedia согласился заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК Всеволод Романов.
— Считаю, депутаты Заксобрания поработали очень плодотворно. Важно отметить, что фракция партии "Единая Россия" инициировала ряд законопроектов, связанных с социальной поддержкой отдельных категорий граждан. Не менее важно, что все депутаты поддержали данную инициативу, — отметил Всеволод Романов.
В первую очередь, речь идет о поправках в краевой закон "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", закрепляющих возможность пользоваться действующими региональными льготами для мужчин с 60 лет, а для женщин с 55.
— Депутаты фракции инициировали вопрос о предоставлении компенсации на уплату взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих на территории Приморья. Цель та же — сохранить действующие компенсации для мужчин, достигших 60-ти лет, и женщин, достигших 55-ти лет, вне зависимости от возможного изменения срока выхода на пенсию, — сказал собеседник агентства.
Также будет сохранена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-ти и 80-ти лет, если они проживают в составе семьи, состоящей из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 55-ти лет для женщин и 60-ти для мужчин. Ранее этой льготой могла воспользоваться только семьи, где оба супруга пенсионеры.
Депутаты также одобрили законопроект, распространяющий льготу на авиаперелет (компенсация в размере 50% от стоимости билета) для ряда льготных категорий граждан (ветеранов, инвалидов и т.д.) на местные авиалинии.
— Это очень своевременная инициатива, поддержанная всеми депутатами. В соответствии с предложенными изменениями предлагается установить компенсационную выплату в размере 50% от стоимости билета за проезд на воздушном транспорте, приобретенного по социальному тарифу на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера. Такой возможностью смогут воспользоваться льготные категории граждан, включенные в краевой и федеральный регистры лиц,— подчеркнул Всеволод Романов.
Среди других законопроектов, рассмотренных на заседании, депутат отметил законопроект о внесении изменений в статью 1 регионального закона "О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае". Речь идет о дополнительной возможности получения работниками образования, здравоохранения и государственной муниципальной службы ипотечного займа по сниженной процентной ставке – от 5,5% до 6,25% в зависимости от видов жилья.
На пользу жителям края, особенно, тем, кто проживает в сельской местности, пойдут принятые депутатами изменения в статью 4 закона "Об использовании лесов в Приморском крае", которые вслед за федеральным законодательством устанавливают понятие "валежник". В апреле этого года в Лесной кодекс РФ были внесены изменения, которые относят валежник к недревесным лесным ресурсам и позволяют населению с 1 января 2019 года свободно и бесплатно собирать такую древесину для собственных нужд без длительной процедуры оформления разрешительных документов в течение всего года.
— На заседании я представил два законопроекта, подготовленные к рассмотрению нашим комитетом, — рассказал Всеволод Романов. – Первый вопрос касается дополнительных мер поддержки малого и среднего предпринимательства, введенных федеральным законодательством. Изменения федерального законодательства направлены на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в части формирования перечня государственного и муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создания возможности вовлечения земельных участков в механизм оказания такой поддержки. Наш комитет рассмотрел этот вопрос, и сегодня мы рекомендовали коллегам поддержать его в первом чтении.
Второй вопрос, представленный депутатом, касается приведения в соответствие с федеральным законодательством закона Приморского края "О промышленной политике в Приморском крае". Здесь к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере промышленной политики, указанным в федеральных законах, отнесено установление дополнительных требований к промышленным технопаркам и управляющим компаниям промышленных технопарков. Также вводится само понятие промышленного технопарка.
— В связи с этим было предложено внести соответствующие изменения в статью 4, дополнив полномочия администрации Приморского края в сфере промышленной политики в части установления дополнительных требований к промышленным технопаркам и управляющим компаниям этих технопарков в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества Приморского края и средств краевого бюджета, — пояснил Всеволод Романов. — Под имуществом, главным образом, подразумевается инфраструктура, здания и помещения, которые могут быть переданы под промышленные технопарки. Также предлагается корректировка статьи 11 закона, определяющая порядок применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении деятельности технопарков.