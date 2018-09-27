Имущество "Радиоприбора" будут распродавать еще полгода

Конкурсное производство на ОАО "Радиоприбор" продлили до марта 2019 года. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Арбитражный суд продлил конкурсное производство до марта 2019 года

27 сентября, PrimaMedia. Арбитражный суд Приморского края принял вчера, 26 сентября, решение продлить конкурсное производство на ОАО "Радиоприбор" еще на полгода, до 26 марта 2019 года. С ходатайством об этом выступил конкурсный управляющий должника Ольга Рущицкая, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, впервые процедура банкротства — наблюдение — была введена на предприятии 5 марта 2016 года по заявлению кредитора ЗАО "Амбрелла – инжиниринг". Через год в марте 2017 года суд признал ОАО "Радиоприбор" банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство.

По истечению срока конкурсного производства г-жа Рущицкая отчиталась перед кредиторами о проделанной работе и предложила обратиться в суд с ходатайством о продлении конкурсного производства. По мнению Рущицкой, произведены не все необходимые мероприятия по продаже имущества, взысканию дебиторской задолженности, оспариванию сделок, не решен вопрос о привлечении контролирующих должника лиц (акционеров) к субсидиарной ответственности.

СПРАВКА: ОАО "Радиоприбор" было одним из ведущих заводов оборонно-промышленного комплекса по производству радиоэлектронного оборудования. С 2014 года перед работниками завода, государством и контрагентам накапливался долг. Сегодня на "Радиоприборе" введена процедура банкротства. В апреле 2016 года Арбитражный суд Приморского края ввел временное наблюдение, 14 марта 2017 года Арбитражный суд назначил конкурсного управляющего Ольгу Рущицкую. Сегодня на базе завода усилиями властей создан филиал Дубненского машиностроительного завода. Во вновь созданное предприятие перешла часть работников ОАО "Радиоприбор". Долги остались висеть на старом заводе. Согласно открытым данным, основными акционерами АО "Радиоприбор" были Виктор и Людмила Борбот и экс-гендиректор завода Михаил Харченко.

Как сообщало агентство, недавно конкурсный управляющий ОАО "Радиоприбор" повторно выставила на продажу земельные участки, здания и коттеджи бывшей базы отдыха "Лесная сказка" за 91 млн рублей.

Ранее конкурсный управляющий уже выставлял на торги имущество "Радиоприбора". Часть удалось продать, часть осталась невостребованной. Например, с молотка ушли находящиеся в залоге у "Промсвязьбанка" несколько зданий и пристроек на ул. Калинина, 275. Начальная цена была определена в более 6 млн рублей, но в ходе торгов выросла более чем в два раза.