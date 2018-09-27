Новый глава Приморья прилетит во Владивосток в пятницу, 28 сентября

Олег Кожемяко. Фото: ИА SakhalinMedia

Олег Кожемяко прибудет в столицу Приморья из Москвы

27 сентября, PrimaMedia. Назначенный врио губернатора Приморья Олег Кожемяко прибудет во Владивосток в пятницу, 28 сентября. Об этом агентству "Интерфакс — Дальний Восток" сообщил первый заместитель губернатора Сахалинской области Антон Волошко, передает ИА PrimaMedia.

"Кожемяко будет во Владивостоке завтра. Он прилетает рейсом из Москвы", — сообщил Волошко.

Напомним, что Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

Олег Кожемяко возглавил Сахалинскую область в 2015 году. До этого он семь лет руководил другим дальневосточным регионом — Амурской областью. Кроме того Кожемяко два года был губернатором Корякского автономного округа. После назначения главой Приморья он стал единственным за всю историю России руководителем четырех разных субъектов федерации.

Родился Кожемяко 17 марта 1962 года в Приморском крае, в селе Черниговка. Окончил Хабаровский монтажный техникум, а затем Дальневосточный коммерческий институт. Женат, воспитывает троих детей.

В 2001 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края. В 2002 году стал сенатором, несмотря на конфликт с тогдашним руководителем края Сергеем Дарькиным.

В Приморье Олег Кожемяко сменит Андрея Тарасенко, назначенного врио губернатора в октябре 2017 года. 16 сентября 2018 года во втором туре губернаторских выборов Тарасенко набрал меньше 50% голосов, и хотя и незначительно опередил соперника — кандидата о КПРФ Андрея Ищенко, но губернатором не стал. После рекомендаций ЦИК Приморский Избирком результаты выборов отменил. Новые выборы должны состояться в декабре этого года.

Кроме того, Кожемяко намерен участвовать в выборах губернатора Приморского края. Путин поддержал это намерение. Отметим, Олег Кожемяко — член партии "Единая Россия".