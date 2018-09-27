Российские компании просят увеличить их долю на рынке, ущемляя иностранцев

27 сентября, PrimaMedia. Российские производители телекоммуникационного оборудования попросили Минпромторг защитить их долю на внутреннем рынке. Причиной они назвали лидерство на российском рынке компаний из Китая, сообщает ИА Primamedia.
По информации "Ведомостей", с такой просьбой к Минпромторгу обратился альянс ТЕЛМИ, который объединяет Т8, "Элтекс" и "Микран". Российские производители указали, что почти 90% российского рынка принадлежат китайским Huawei и ZTE, а им остается только 6-8% рынка.
Инициаторы обращения хотели бы установления квот в 25-30% на закупку отечественного оборудования не только для гос-, но и для коммерческих компаний. Также они считают необходимым установить запрет иностранцам участвовать в конкурсах при наличии минимум двух отечественных предложений.
Производители из России также ищут господдержки в заключении долгосрочных договоров с операторами связи, ЦБ, Сбербанком, РЖД, "Газпромом", "Роснефтью".
В планах отечественных производителей телекоммуникационного оборудования увеличение своего присутствия на рынке до 30% в течение двух лет и "агрессивное" вхождение на иностранные рынки.
Операторы связи, в свою очередь, считают что зарубежное оборудование выгоднее для них по качеству и цене, а ограничения в его приобретении приведут к росту цен.