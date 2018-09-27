Инвалидная коляска. Фото: ИА PrimaMedia

Более чем в два раза будут увеличены выплаты россиянам, ухаживающим за ребенком-инвалидом

На нее могут рассчитывать неработающие трудоспособные граждане

27 сентября, PrimaMedia. Законопроект, увеличивающий социальные выплаты, планируется к рассмотрению Госдумой в первом чтении 27 сентября. Законодательная инициатива предусматривает увеличение выплат россиянам, ухаживающим за детьми-инвалидами, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Российской газеты", жителям России, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, предлагают выплачивать 12 тысяч рублей в месяц. В настоящий момент такая выплата составляет 5,5 тысяч рублей, если уход осуществляется родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями). В случае, ухода другими людьми выплата осуществляется в размере 1,2 тысячи рублей.

Такую выплату могут получать только неработающие трудоспособные граждане. Они могут работать, но занимаются воспитанием и реабилитацией ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы. Социологические исследования отмечают, что продолжительность ежедневного ухода за детьми-инвалидами составляет до 10 и более часов в сутки.

Выплаты по уходу до сих пор не индексировались, однако новый законопроект отменяет эту недоработку.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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