Группа Q-Ragga: Ироничное синхронное плавание

Группа Q-Ragga. Алексей Бирюков и Константин Горбунов. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Концерт одного из самых популярных владивостокских музыкальных коллективов 2000-х пройдет в "Водолее"

27 сентября, PrimaMedia. Владивостокская рок-группа Q-Ragga ("Курага"), один из самых популярных владивостокских музыкальных коллективов второй половины 2000-х, снова даст концерт в приморской столице. 28 сентября в клубе "Водолей" (ул. Суханова, 3) музыканты сыграют свои главные песни — "1000% hits", как иронизируют сами исполнители.

Основной состав "Кураги" это Алексей Бирюков (гитара, вокал) и Константин Горбунов (бас-гитара, вокал). Первый концерт группы Q-Ragga состоялся 4 октября 2006 года в клубе BSB и с той поры музыканты всегда собирают залы поклонников.

В этот раз к основному составу группы присоединятся владивостокские музыканты Егор Бордиян и Антон Аношкин, а также "возрастной секретный гость". На барабанах в этот вечер будет играть Евгений Кудрявцев.

Публикуем отрывки из интервью группы.

Константин Горбунов: Начиная с 2012-го мы делаем концерт почти каждый год.

Алексей Бирюков: Регулярно редко.

Константин Горбунов: Решили собрать старых друзей, показать себя, посмотреть на других, увидеть какие у них животы красивые, какие у них залысины образовались, как обвисли груди прекрасных молодых девчонок...

Алексей Бирюков: Устроить праздник для старой тусовки и для себя. Нам-то ведь всё еще интересно.

Константин Горбунов: У нас по-прежнему домашняя атмосфера на концертах, только поспокойнее всё стало.

Алексей Бирюков: Новых песен не будет. Новые песни раньше писались под концерты, тогда мы постоянно занимались музыкой, жили этим. Были постоянные репетиции, постоянно были вместе, что-то планировали. Сейчас такого нет. Костя там, я здесь. Костя всегда писал и тексты и музыку, я только музыку, текстов совсем немного. В настоящее время меня совсем не тянет сесть вечерком и начать творить. У меня еще и двое детей и жена.

Константин Горбунов: Я написал к этому концерту песню, но она получилась очень злой, агрессивной и даже жестокой. А припев там "В одной руке эспандер, в другой чётки, я на районе пацан самый чёткий". Я попробовал отреагировать на эту эпоху победившего быдла и получился весьма ядовитый текст. И мне показалось, что в наш праздник жизни это совсем не нужно привносить, тем более, что у нас и так есть песня "Гопник", которая тоже весьма уничижительная, а люди ее любят.

Алексей Бирюков: Начиналось все еще в середине 2000-х. Все тогда ударились в музыку, создавали какие-то группы, собирались тусовкой на Фокина. Между мной и Костей изначально вообще был барьер, очень серьезное недопонимание. Я тогда играл в группе "Все виды"...

Константин Горбунов: ..А я сходил как-то раз на их репетицию, посмотрел и понял, что Алексей последний человек, с которым бы я смог заниматься музыкой. В музыке же нужно договариваться, быть на одной волне. Это ведь похоже на синхронное плавание, а там его даже и близко не получалось. Но, по прошествии времени получилось совсем иначе.



Группа Q-Ragga. Фото: предоставлено группой Q-Ragga

Константин Горбунов: Мы никогда не были серьезными. Конечно, к нашему творчеству мы относились ответственно, но это всегда это была ирония. Большинство наших концертов мы знаешь как сыграли? В среду или четверг мы приходили в BSB по отдельности: Алёша приходил со своей компанией, я приходил со своей компанией и Канухин (Илья Канухин, лидер группы Mari!Mari!, — прим.ред) со своей. После всех выступавших в этот день групп мы шли в гримерку и выпрашивали у ребят палочки, инструменты. И потом выступали.

Мне вообще кажется, что люди на наши концерты приходят не за музыкой, а за ощущениями. Тут прямо Мадонну хочется процитировать "Music makes the people come together". Это вот именно оно.

Конечно, все наши концерты не могли продолжаться вечно. И это хорошо. Сегодня, на мой взгляд, складывается такая интересная ситуация, всё портится, когда достигает какого-то уровня. Группа "Ленинград", кассеты которой я покупал в детстве, сегодня превратилась в полное дерьмо, к которому невозможно относиться всерьёз и уважать. Это из ярких примеров. А сейчас можно начинать наблюдать, во что начнёт превращаться певица Монеточка.

Мы не обломались и решили сохранить все в таком виде, в котором делали. Естественно, у нас нет вылизанной концертной программы. Она всегда непредсказуемая даже для нас.

Алексей Бирюков: Естественно, что у программы есть определенный стержень, но мы стараемся быть очень гибкими. Несмотря на то, что новых песен нет — для экспериментов сил еще хватает.

Константин Горбунов: Большая часть песен была написана нами в возрасте до 18 лет. И хотя ты понимаешь, что люди ждут от тебя именно тех, старых песен, в этом есть своя темная сторона, потому что некоторые композиции просто уже неприятно выговаривать. Ты чувствуешь себя в маленьких штанишках...

Алексей Бирюков: При этом, в широких.

Константин Горбунов: В широких, но уже весьма узких в поясе.