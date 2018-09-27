Мобильные операторы договорились, чтобы совместно отобрать кусок банковского пирога

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Переводы со счет на счет мобильного телефона отличаются простотой и теперь ничего не стоят

27 сентября, PrimaMedia. По данным аналитиков все большая доля платежей уходит в он-лайн. Сейчас, чтобы сдать деньги на питание в школе, оплатить детский кружок или дополнительные занятия родителям не нужно бежать к учителю, можно просто перевести деньги он-лайн. Но это возможно при условии, что и у учителя, и у родителя банковские карты одного банка, в противном случае за перевод придется платить комиссию, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ПАО "МТС" в регионах Дальнего Востока.

Но на днях два мобильных оператора — МТС и Мегафон, которые суммарно обслуживают более 150 миллионов абонентов в России, договорились и сделали бесплатными для своих абонентов перевод денег со счета на счет, сообщают пресс-службы операторов. Благодаря достигнутым договоренностям конкурентов они смогут потеснить банки с рынка потребительских денежных переводов.

Переводы со счет на счет мобильного телефона отличаются простотой и теперь ничего не стоят: чтобы перевести деньги коллеге, родственнику, или любому другому абоненту достаточно выбрать его имя в списке контактов телефона или знать номер. Вводить длинные реквизиты и платить комиссию, как это бывает в случае с банковскими переводами, не понадобится. При этом у абонента может быть телефон любой модели: от кнопочного гаджета до современного флагмана – переводы доступны всем.

С мобильного счета можно также оплачивать как покупки в интернет-магазинах, так и услуги ЖКХ, парковки, штрафы ГИБДД, услуги фиксированного интернета, покупки в онлайн-играх и еще сотни сервисов. Снять деньги со счета телефона в банкомате или просто перевести на банковскую карту можно при помощи приложений и онлайн-сервисов операторов.

По данным аналитических агентств, в России еще остается достаточно большая армия людей̆ охваченных услугами мобильной̆ связи, но не охваченная банковскими продуктами. Это пожилые россияне, дети в возрасте 12-14 лет, у которых нет паспорта, но которые уже могут быть вовлечены в экономическую деятельность: операции купли, продажи и обмена. Примерно четверть всего объема переводов приходится на операции объемом менее 2000 рублей. Не менее 10% от общего объема переводимых средств, приходится на платежи размером 300-500 рублей. Для таких платежей̆ минимальная комиссия в 30 рублей̆ становится весьма существенной̆. Переводы без комиссии станут важным альтернативным инструментом для потребителей̆, в практике которых присутствуют частые транзакции малого размера.

Важно отметить, что даже незначительное перераспределение потока платежей̆ может привести к весьма значительным положительным изменениям в объемах реализации мобильных финансовых услуг.