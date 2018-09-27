Россияне стали экономнее, но не спешат нести деньги в банки

Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Уровень доверия к финансово-кредитным организациям снизился

27 сентября, PrimaMedia. Россияне переходят от сберегательной модели поведения к кредитной. Это было зафиксировано экспертами Института Гайдара и РАНХиГС, сообщает PrimaMedia.

По их данным количество накоплений за пять месяцев 2018 года выросло всего на 1,3% (330 млрд рублей). темп прироста средств стал самым низким с 2014 года. А долги перед банками выросли на 7,1% и составили 883 млрд рублей.

По информации РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ, ситуация в стране не располагает к крупным покупкам — так считает более половины граждан РФ (54%). Противоположного мнения придерживается почти треть респондентов опроса (29%). Только 15% готовы в настоящий момент взять кредит, а 69% не собираются этого делать.

Соотношение экономных граждан и тех, кто быстро тратит полученные деньги тоже изменилось — оно составило 69% экономных и 25% транжир.

В мае Росстат сообщил о резком замедлении роста реальных доходов населения — до 0,3% по сравнению с маем 2017 года. Также Росстат отмечал, что на протяжении четырех лет в России наблюдался спад реальных доходов — начиная с 0,4% в 2014 и кончая 1,7% в 2017.

Эксперты также зафиксировали снижение уровня доверия к банкам — до 44% в сентябре, тогда как с начала года этот показатель колебался в пределах от 42% до 51%. Треть опрошенных считают необходимым забрать свои средства из банков.