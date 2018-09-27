Российская компания "Совкомфлот" стала надежным партнером нефтегазовых проектов Сахалина

Федор Ушаков в порте города Холмска. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Опыт работы на сахалинском шельфе судоходных компаний презентовали на 22-й международной конференции "Нефть и газ Сахалина"

27 сентября, PrimaMedia. Крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки углеводородов и транспортного обслуживания нефтегазовых проектов на континентальном шельфе ПАО "Совкомфлот" в последние годы стала одним из ключевых партнеров сахалинских нефтегазовых проектов. Компания участвует в обслуживании проектов "Сахалин -1" и "Сахалин-2", предоставляя фрахтование судов ледового класса для работы в сложных навигационных условиях Охотского моря. На одной из сессий 22-й Международной конференции "Нефть и газ Сахалина", организованной компанией Adam Smith Conferences при поддержке правительства Сахалинской области, была презентована работа судоходной и судостроительной компании, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

О становлении ПАО "Совкомфлот" и освоении рынков делегатам конференции рассказал заместитель гендиректора Евгений Амбросов. Применительно к Сахалину история выхода на рынок началась в 2006 году круглогодичными перевозками нефти в рамках проекта "Сахалин-1". Постепенно доля "Совкомфлота" в обслуживании сахалинских проектов, в том числе добывающих платформ, росла.

– На данный момент группа компаний является мировым лидером по числу находящихся в составе флота ледокольных судов снабжения и обеспечения, – подчеркнул Амбросов. – Работа в этом сегменте началась в 2010 году с приобретением судов SCF SAKHALIN и SCF ENDURANCE, которые уже трудились на проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

Многофункциональное судно снабжения «Витус Беринг». Фото: ПАО "Совкомфлот", http://www.scf-group.com/ Многофункциональное судно снабжения «Алексей Чириков». Фото: ПАО "Совкомфлот", http://www.scf-group.com/ "Алексей Чириков". Фото: ПАО "Совкомфлот", http://www.scf-group.com/ Многофункциональное судно снабжения «Геннадий Невельской». Фото: ПАО "Совкомфлот", http://www.scf-group.com/ "Гранд Анива". Фото: ПАО "Совкомфлот", http://www.scf-group.com/ Газовоз СПГ "Гранд Анива" во время погрузки. Фото: ПАО "Совкомфлот", http://www.scf-group.com/ 1 / 6

В том же 2010 году с "Эксоном" подписаны долгосрочные соглашения на два дополнительных ледокольных судна снабжения, в результате были построены "Витус Беринг" и "Алексей Чириков". В инженерном центре компании проектируются уникальные суда, предназначенные специально для работы в нефтегазовой отрасли в суровых северных условиях.

Так, арктический газовоз "Кристоф де Маржери" поставил несколько мировых рекордов. Один из них был сделан в первом же рейсе с грузом из Норвегии в Южную Корею, когда Северный морской путь был преодолён без ледоколов за 6,5 суток. Уникальны также новые арктические танкеры "Михаил Ульянов" и "Кирилл Лавров" – единственные в России челночные танкеры с системой динамического позиционирования.

Сегодня компания уделяет большое внимание выпуску танкеров, работающих на сжиженном природном газе. Один из них – GAGARIN PROSPECT – выпущен в июле 2018 года и уже приступил к работе. В скором времени строительство подобных судов будет локализовано на Дальнем Востоке, соглашение об этом подписано в рамках Восточного экономического форума.

В обслуживании проекта "Сахалин-1" задействованы 8 судов компании. Из них пять челночных танкеров типоразмера "Афрамакс" — "Юрий Сенкевич", "Виктор Титов", "Виктор Конецкий", "Капитан Костичев", "Павел Черныш". А также три многофункциональных ледокольных судна снабжения морских платформ.

Ещё одно важное направление работы "Совкомфлота" – морская геофизразведка. В 2018 году на Пильтун-Астохском месторождении в рамках "Сахалина-2" впервые в истории отечественной морской геофизики судно "Вячеслав Тихонов" с успехом провело сейсморазведочные работы по методике 4D. Одним из результатов этой успешной работы стал дополнительный контракт с компанией "Эксон Нефтегаз Лимитед", оператором проекта "Сахалин-1". Технология 4D хорошо показала себя в исследовании эксплуатируемых месторождений, уточнении данных о текущих запасах.

Многофункциональные ледокольные суда "Совкомфлота" обслуживают добывающие платформы проекта "Сахалин — 2" в Охотском море с 2009 года. По мере развития проекта у его оператора, компании "Сахалин Энерджи", возникла необходимость в привлечении четырех дополнительных судов такого класса. Тайм-чартерные соглашения на их эксплуатацию "Совкомфлот" и "Сахалин Энерджи" заключили в 2014 году.

Три новых судна пополнили флот СКФ на протяжении 2017 года: ледокольное судно снабжения "Геннадий Невельской", а также суда обеспечения "Степан Макаров" и "Федор Ушаков". Завершающее серию судно "Евгений Примаков" вошло в состав флота группы компаний в январе 2018 года. Срок эксплуатации всех четырех судов в рамках проекта "Сахалин -2" составляет 20 лет. Суда этой серии являются на сегодняшний день одними из лучших в совсем классе. Они специально спроектированы для эксплуатации в сложных ледовых условиях Охотского моря, им присвоен высокий ледовый класс Icebreaker6. Стоит отметить, что судно "Федор Ушаков", направляясь к месту своей постоянной работы на шельфе Сахалина, прошло высокоширотный маршрут без ледокольной проводки, несмотря на поздний период навигации в Северном Ледовитом океане.

"Федор Ушаков" в Холмске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia "Федор Ушаков" в Холмске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia "Федор Ушаков" в Холмске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia "Федор Ушаков" в Холмске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 4

В рамках проекта "Сахалин-2" задействовано 12 судов "Совкомфлота", из них три челночных танкера – "Губернатор Фархутдинов", "Залив Анива" и "Сахалин Айленд" – осуществляют регулярные крупнотоннажные перевозки нефти. Суммарно они перевезли около 55 млн тонн нефти с 2008 года.

– 14 августа челночный танкер "Совкомфлота" "Губернатор Фархутдинов" принял на борт юбилейную 600-ю партию сырой нефти в рамках проекта "Сахалин-2", – рассказал Евгений Амбросов.

Также на "Сахалине-2" трудятся два танкера-газовоза СПГ — "Гранд Анива" и "Гранд Елена" и 7 многофункциональных ледокольных судов снабжения и обеспечения добывающих платформ.

– При этом мы продолжаем обновление флота, – заметил докладчик. – Весной 2019 года суда "Сахалин Айленд" и "Губернатор Фархутдинов" будут заменены на более современные танкеры "Залив Байкал" и "Залив Восток".