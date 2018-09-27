Жители Владивостока составили рейтинг плохих дорог в городе

Улица Борисенко. Фото: ИА PrimaMedia

Голосование проходило на сайте мэрии, и в нем приняли участие 7 тысяч человек (ФОТО)

27 сентября, PrimaMedia. Жители Владивостока выбрали дороги в столице Приморья, которые, по их мнению, должны быть отремонтированы в первую очередь. Неудивительно, что рейтинг возглавила многострадальная ул. Борисенко, которой не помог аварийно-восстановительный ремонт, проводившийся там несколько недель назад. В целом же горожане считают, что больше других в ремонте нуждаются дороги Первомайского района, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В администрации Владивостока подвели итоги голосования горожан за приоритетные для ремонта дороги. В голосовании приняли участие почти 7 тысяч человек, которые выбрали самые, по их мнению, плохие дороги в приморской столице. Топ-3 рейтинга составили: ул. Борисенко (21,6%), ул. Шкотовская (20,2%), и ул. Связи (18,2%). Полный список можно посмотреть на сайте мэрии.

Кроме этого, согласно другому опросу, который тоже проводился на официальном сайте администрации Владивостока, больше других в ремонте нуждаются дороги Первомайского района. Его выбрали 48% опрошенных, 18% — Ленинский, 17% — Советский, 14% — Первореченский и 4% — Фрунзенский.

Лидеры голосования будут включены в различные программы по ремонту дорог в 2019 году. Некоторые улицы из списка отремонтируют в рамках аварийно-восстановительных работ уже в этом году.

Результаты голосования будут учтены при формировании различных программ по ремонту городских дорог на следующий год. В какую конкретно включат ту или иную улицу, зависит от необходимого объема работ: где-то достаточно замены основания или верхнего слоя дорожной "одежды", а где-то сначала необходимо выполнить ремонт системы ливневой канализации и другие трудоемкие и дорогостоящие задачи.

Так, в программу "Безопасные и качественные дороги", включают объекты, которым необходим серьезный, комплексный ремонт. Прежде всего, это основные городские артерии с высокой интенсивностью движения.

Например, на ул. Борисенко сначала нужно отремонтировать ливневую канализацию, которая была повреждена во время ремонта сетей водоснабжения в прошлом году. Недавно на этой улице отремонтировали основные проблемные участки в рамках аварийно-восстановительных работ, но, учитывая, что причина не устранена, надолго такого ремонта, к сожалению, не хватит.

Улица Борисенко. Фото: ИА PrimaMedia Улица Борисенко. Фото: ИА PrimaMedia Улица Борисенко. Фото: ИА PrimaMedia Улица Борисенко. Фото: ИА PrimaMedia Улица Борисенко. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Ул. Капитана Шефнера — стратегический спуск для города, но эта дорога требует особого подхода, так как у нее бетонное основание. Асфальт на таком, как известно, держится плохо, здесь необходим качественный проект, предусматривающий как минимум два слоя асфальта и еще ряд технологических решений для его закрепления, а также ремонт ливневой канализации. Сейчас на Шефнера также выполняется аварийно-восстановительный ремонт, кроме того, в ближайшие дни АВР будет выполнен на улице Бурачка, оказавшейся на пятом месте по итогам голосования.

Спуск на Шефнера. Фото: ИА PrimaMedia Спуск на Шефнера. Фото: ИА PrimaMedia Спуск на Шефнера. Фото: ИА PrimaMedia Спуск на Шефнера. Фото: ИА PrimaMedia Спуск на Шефнера. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Сколько объектов будет включено в программу "БКД" в следующем году, зависит от объемов финансирования, отметили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.