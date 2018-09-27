Сотовые операторы вытесняют банки с рынка потребительских денежных переводов. Фото: https://payment.mts.ru/

Переводы со счет на счет мобильного телефона отличаются от банковских простотой, достаточно знать номер абонента

27 сентября, PrimaMedia. Более 150 млн абонентов МТС и "Мегафона" стали доступны бесплатные переводы денег со счета на счет, сообщают пресс-службы операторов. Благодаря достигнутым договоренностям конкурентов, операторы получили реальный шанс потеснить банки с рынка потребительских денежных переводов, сообщает ИА PrimaMedia.

Скептики утверждают, что операторам никогда не составить конкуренции крупнейшим розничным банкам. Действительно, Сбербанк обслуживает по разным оценкам от 65% до 70% всех переводов "с карты на карту" в России и на несколько порядков превышает обороты в этом сегменте всех мобильных операторов. Между тем, число розничных клиентов Сбербанка России составляет примерно 86 млн человек, а число абонентов мобильной̆ связи примерно 131 млн.

Только МТС и "Мегафон", которые объявили 17 сентября об устранении комиссии за переводы со счета на счет своих абонентов, обслуживают более 150 млн SIM-карт (или примерно 80 млн абонентов). Нет сомнения в том, что наличие привлекательного предложения со стороны операторов мобильной связи позволит им "перетянуть" часть существующего потока переводов на себя.

По данным аналитиков, в России еще остается достаточно большая армия людей̆ охваченных услугами мобильной̆ связи, но не охваченная банковскими продуктами. Это пожилые россияне, дети в возрасте 12-14 лет, у которых нет паспорта, но которые уже могут быть вовлечены в экономическую деятельность: операции купли, продажи и обмена.

Примерно четверть всего объема переводов приходится на операции объемом менее 2 тысяч рублей. Не менее 10% от общего объема переводимых средств приходится на платежи размером 300-500 рублей. Для таких платежей̆ минимальная комиссия в 30 рублей̆ становится весьма существенной̆. Переводы без комиссии станут важным альтернативным инструментом для потребителей̆, в практике которых присутствуют частые транзакции малого размера.

Переводы со счет на счет мобильного телефона отличаются от банковских простотой: чтобы перевести деньги коллеге, родственнику или любому другому абоненту, достаточно выбрать его имя в списке контактов телефона или знать номер. Вводить длинные реквизиты и платить комиссию, как это бывает в случае с банковскими переводами, не понадобится. При этом у абонента может быть телефон любой модели: от кнопочного гаджета до современного флагмана – переводы доступны всем.

МТС также обнулила комиссии за регулярные платежи с лицевых счетов абонентов МТС в адрес более чем 300 поставщиков услуг, представленных в мобильном приложении "МТС Деньги" и на сайте МТС оператора. Теперь МТС не взимает комиссию при оплате с мобильных устройств и компьютера наиболее востребованных услуг: фиксированного доступа в интернет и телефонии, кабельного и спутникового ТВ, услуг ЖКХ и образования, транспортных и страховых услуг, оплаты парковок и покупки онлайн-игр*.

Переводы абоненты МТС и "Мегафона" могут делать следующими способами:

— на сайте: МТС — payment.mts.ru, Мегафона — money.megafon.ru

— при помощи SMS: МТС #перевод, Мегафон: #сумма

— USSD: МТС *115#, Мегафон: *133#

— приложения: приложение "МТС Деньги", сервис "Кошелек МТС Деньги"; Мегафон: мобильное приложение "МегаФон.Банк".

*комиссии сохраняются на оплату услуг сотовой связи и денежные переводы в адрес других мобильных операторов (кроме "Мегафона"), а также на платежи и переводы с витрин, не принадлежащих МТС.