Строительство моста через реку Литовка. Фото: Станислав Луценко

Монтаж балок начали на мосту через реку Литовка в Приморье

Дорожники готовятся к асфальтированию подходов

27 сентября, PrimaMedia. Строители моста через реку Литовка на автомобильной дороге Артем–Находка–порт Восточный приступили к монтажу балок пролетного строения. Также идут работы на береговой части моста. В настоящий момент смонтированы четыре балки нового моста, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Длина каждой балки составляет 24 метра. Монтаж одной конструкции занимает два-три часа. Сейчас завершаем монтаж балок на первом пролете. Всего здесь будет уложено 42 балки", – рассказали в "Примавтодоре", который выступает генеральным подрядчиком работ.

Также дорожники полностью выполнили устройство земляного полотна на подъездах к мосту с выравнивающим слоем. Чтобы эта часть дороги выдержала нагрузки от всех видов транспорта, здесь отсыпано 16 тысяч кубометров скального грунта. Сейчас дорожники готовятся к асфальтированию подходов.

Отметим, что мост через реку Литовка будет иметь две полосы для движения шириной по 5 метров. Длина с подходами составит 760 метров, самого моста – 144 метра. Дорожное покрытие – асфальтобетон. Завершить работы по строительству моста через реку Литовка "Примавтодор" планирует по графику в 2018 году. Строительство мостового перехода ведется в рамках государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края".

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