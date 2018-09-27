Григорий Куранов: Кожемяко подхватит дела у Тарасенко по приезду в Приморье

Новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко начнет работу в регионе с того, что примет дела у бывшего главы Андрея Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

Новый глава региона прибудет во Владивосток утром в пятницу, 28 сентября

27 сентября, PrimaMedia. Новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, назначенный на пост Владимиром Путиным, начнет работу в регионе с того, что примет дела у бывшего главы Андрея Тарасенко, сообщил журналистам в Южно-Сахалинске заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

"Подхватить дела, потому что Тарасенко сделал очень многое. В первую очередь, надо подхватывать эти дела. Второе — готовиться к выборам. Такого, что ты пришел и точно выбрали — такого нет", — сказал Куранов, отвечая на вопрос журналистов о первоочередных планах Кожемяко.

По его словам, избираться губернатором Приморья сложно.

"Это должен быть человек, который сможет справиться… Кожемяко — губернатор четвертого региона. Он чемпион в этом деле… Приморье болезненно реагирует на "варягов". А вожаков "варягов", как в Магадане, на все регионы не наберется", — отметил Куранов.

Напомним, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко прибудет во Владивосток утром в пятницу, 28 сентября.

Ожидается, что Кожемяко будет представлять полпред президента Юрий Трутнев. В октябре 2017 года Трутнев во время аналогичного мероприятия подарил только назначенному врио губернатора Андрею Тарасенко мастерок.

Напомним, что Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края после того, как тот публично изъявил желание участвовать в Приморье в губернаторских выборах. Мотивировал свое желание Кожемяко тем, что хочет "вернуться домой".

Олег Кожемяко возглавил Сахалинскую область в 2015 году. До этого он семь лет руководил другим дальневосточным регионом — Амурской областью. Кроме того Кожемяко два года был губернатором Корякского автономного округа. После назначения главой Приморья он стал единственным за всю историю России руководителем четырех разных субъектов федерации, побив свой же предыдущий рекорд.

Родился Кожемяко 17 марта 1962 года в Приморском крае, в селе Черниговка. Окончил Хабаровский монтажный техникум, а затем Дальневосточный коммерческий институт. Женат, воспитывает троих детей.

В 2001 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края. В 2002 году стал сенатором, несмотря на конфликт с тогдашним руководителем края Сергеем Дарькиным.

В Приморье Олег Кожемяко сменит Андрея Тарасенко, назначенного врио губернатора в октябре 2017 года. 16 сентября 2018 года во втором туре губернаторских выборов Тарасенко набрал меньше 50% голосов, и хотя и незначительно опередил соперника — кандидата о КПРФ Андрея Ищенко, но губернатором не стал. После рекомендаций ЦИК Приморский Избирком результаты выборов отменил. Новые выборы должны состояться в декабре этого года.

Олег Кожемяко — член партии "Единая Россия".