ДРСК приняла участие в общекорпоративной спартакиаде РусГидро. Фото: пресс-служба ДРСК

Два дня спортсмены из 30 филиалов и подконтрольных обществ боролись за звание чемпионов в шести видах спорта

27 сентября, PrimaMedia. Первая общекорпоративная спартакиада РусГидро завершилась на спортивных площадках Сочи. Два дня спортсмены из 30 филиалов и подконтрольных обществ РусГидро боролись за звание чемпионов в шести видах спорта: мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, легкой атлетике, шахматах и плавании, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Спортсмены ДРСК проявили командный дух и были лидерами во всех командных соревнованиях, это результат не только упорной спортивной подготовки и физической формы членов команды, а единого порыва и настроя на победу!

Легкоатлетическая сборная ДРСК лучше всех пробежала эстафету, на втором месте сборная ДГК, на третьем команда Якутскэнерго.



ДРСК приняла участие в общекорпоративной спартакиаде РусГидро. Фото: пресс-служба ДРСК

В эстафете по плаванию также одержала победу сборная ДРСК, серебро у сборной Сибири, бронза — у сборной ДГК.

В турнире по мини-футболу команда ДРСК заняла второе место, уступив первую ступеньку пьедестала своим достойным соперникам команде ДГК. Игра была очень напряженной, сказался высокий уровень мастерства футболистов обеих команд. Казалось, что силы соперников были равны. Основной матч закончился со счетом 0:0, была назначена серия послематчевых пенальти. И там до последнего гола сохранялся накал, в итоге победила команда ДГК с минимальным перевесом 5:4. Команда ДРСК — серебряный призер турнира по мини-футболу спартакиады группы РусГидро.

В волейбольном матче команда ДРСК также заняла второе место, первое место у команды ДГК. Надо отдать должное нашим ребятам, которые были очень близки к победе, но в упорнейшей борьбе – в последнем третьем сете, уступили ДГК с разницей в одно очко. Бронзовым призером турнира по волейболу стала команда Якутскэнерго.

В индивидуальных стартах спортсмены ДРСК выступили также успешно и сражались до конца. В легкой атлетике в забеге на 2000 метров Светлана Мурашкина из ДРСК пришла на финиш второй, Алексей Болош пятым. В забегах на 100 метров первое место у Ирины Игнатенко из ДРСК, второе место у нашего коллеги Ильи Бакшеева.



ДРСК приняла участие в общекорпоративной спартакиаде РусГидро. Фото: пресс-служба ДРСК

В соревнованиях по настольному теннису наши спортсмены Михаил Горянский и Ольга Сивкова заняли шестое и пятое места соответственно.

В заплывах на 50 метров (возраст до 40 лет) первое место у Ольги Лобачевой из приморского филиала ДРСК, четвертое место — у Эдуарда Ходаковского. В возрастной категории старше 40 лет на той же дистанции у сотрудников хабаровского филиала ДРСК Натальи Карасевой 2 место и 4 место у Алексея Никонова.

Победителей и участников соревнований поздравил председатель правления — генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов.

"Сразу скажу, мы будем продолжать такие спортивные состязания. Считаю, что это станет одной из ярких корпоративных традиций всего энергохолдинга. Поздравляю всех победителей и участников соревнований", — отметил Николай Шульгинов.