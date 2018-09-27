Приморские леопарды свободно ходят через границу с Китаем

Виктор Бардюк. Фото: ИА PrimaMedia

Новый директор национального парка «Земля леопарда» рассказал о планах международной кооперации в целях сохранения популяции редкой кошки

27 сентября, PrimaMedia. Популяция дальневосточных леопардов неуклонно увеличивается, однако пока еще этот вид диких зверей продолжает считаться исчезающим. Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 27 сентября, рассказал новый директор национального парка "Земля леопарда" Виктор Бардюк, месяц назад приступивший к руководству федеральным учреждением.

— На сегодняшний день в национальном парке популяция леопардов увеличилась с 30 до 86 взрослых особей, — начал свое выступление директор нацпарка. — Это точные данные, основанные на фотофиксации животных и компьютерном анализе узора на их шкуре – каждый раз уникального. Также насчитывается 21 котенок, но тут данные нестабильны. В целом фотоотловов леопардов в этом году у нас – 1170 из восьми тысяч кадров, на которые попали самые разные животные. Однако чтобы популяцию леопарда можно было считать устойчивой, необходимо увеличить поголовье зверей хотя бы до 150 особей. Тогда станет возможно избежать инбридинга – близкородственного скрещивания.

— Не опасны ли встречи леопарда с людьми? Ведь на территории нацпарка есть поселения и места, где люди ведут хозяйственную деятельность.

— Леопард – очень скрытное животное, и это можно считать следствием его эволюции. Их выбили приблизительно в 70-х годах, и те немногие особи, которые сохранились – потомки самых скрытных и осторожных зверей, которые редко выходили к людям и не попали в прицел ружья. Поэтому случаи встречи леопарда с человеком можно пересчитать по пальцам. Бывает, что леопарды убивают домашних животных в Оленьем парке – все-таки, это хищники. Мы прорабатываем механизм компенсации, чтобы интересы населения не были ущемлены.

— Есть ли планы по увеличению территории нацпарка?

— Да, такие планы есть, они касаются закрепления исторического ареала обитания дальневосточного леопарда. Для этого мы хотим создать трансграничный резерват с китайской стороной. Наши китайские коллеги уже анонсировали создание северовосточного Парка тигра и леопарда, граничащего с ФГБУ "Земля леопарда". По их данным на территории их нового заповедника, созданного на базе трех прежних резерватов, обитает 21 тигр и 46 леопардов, но наши ученые утверждают, что примерно 30 из этих 46 – звери из парка "Земля леопарда", которые переходят границу. Охрана окружающей среды границ не знает, и они ходят свободно. Мы хотим наладить сотрудничество с китайскими коллегами, чтобы организовать более четкий учет зверей, создав международный резерват. В октябре планируем совместную конференцию, где обсудим эти вопросы. Также хотим создать кластер нацпарка на полуострове Гамова, где наши коллеги занимаются разведением пятнистых оленей. Сейчас там насчитывается уже около 300 оленей. Новый кластер ни в коем случае не должен ущемить интересы туризма – речь идет о разделении полуострова на строго охраняемую территорию и экопарк с условиями для отдыха и туризма – все это займет территорию 6 тысяч гектар. На востоке мы планируем создать Борисово-Барановский экологический коридор, который связывал бы нацпарк "Земля леопарда" с Уссурийским заповедником. Там есть проблема для перехода животных через трассу и железную дорогу, но решить ее помогут разнообразные технологии – это и экодуки, и подземные тоннели, и загораживающие щиты. Посмотрим, что предложат специалисты.

— Какие направления работы национального парка являются магистральными?

— Наша работа ведется в проектном формате, встраиваясь в национальную программу "Экология". На этой неделе мы с коллегами разработали стратегию развития национального парка на ближайшие пять лет. Главные направления – борьба с лесными пожарами, включающая создание минерализованных полос и другие противопожарные мероприятия, а также охрана территории и развитие экологического туризма. Туристам мы сейчас предлагаем три оборудованные экотропы, и все они находятся в зоне поселений – то есть, урон дикой природе туристы не наносят. При этом развитие туризма приносит доход населению Хасанского района, создает рабочие места. В наших планах – увеличить ежегодный турпоток с 5 до 20 тысяч. Сейчас большинство туристов – российские граждане, но будем привлекать и иностранцев.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.



