Более 450 участников ожидают на Международном конгрессе рыбаков в Приморье. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Более 450 участников ожидают на Международном конгрессе рыбаков в Приморье

Цель конгресса – выработать совместные решения развития рыбной отрасли, освоения ресурсов Мирового океана

27 сентября, PrimaMedia. Рыбацкая общественность России, Польши, Норвегии и стран АТР обсудят освоение ресурсов мирового океана на ХIII Международном конгрессе рыбаков, который пройдет в Приморье с 4 по 5 октября. Об этом рассказали на пресс-конференции с участием вице-губернатора края Валентина Дубинина в четверг, 27 сентября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Валентин Дубинин подчеркнул, что цель конгресса – выработать совместные решения развития рыбной отрасли, освоения ресурсов мирового океана.

"Президент России поставил задачу – выйти на мировой рынок. Особое внимание рыбацкая общественность сейчас уделяет вопросам береговой переработки, строительству судов, распределению рыбохозяйственных квот. Сегодня возможности мирового океана используются недостаточно и нам нужно вместе работать в этом направлении, прислушиваться к рыбакам", – обозначил вице-губернатор.

По словам директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья Сергея Наставшева, в этом году на конгресс зарегистрировано рекордное количество участников – более 450 человек.

"Ожидаются делегации с территорий Камчатки, Сахалина, Хабаровска, Магадана, Мурманска, Астрахани. А также из иностранных государств – Польши, Норвегии, Японии, Кореи, Китая и Вьетнама", – сказал он.

Спикеры добавили, что представители рыбацкой отрасли, бизнеса и власти обсудят за круглыми столами развитие аквакультуры на особо охраняемых природных территориях, формирование новых рыболовных участков, изменение распределения ресурсов.

Отметим, XIII Международный конгресс рыбаков пройдет на площадках администрации Приморского края и гостиницы LOTTE с 4 по 5 октября. Главная тема конгресса в этом году – "Рыбная отрасль – новый этап развития".

Напомним, приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

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