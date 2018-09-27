Ведомости: Андрея Тарасенко рассматривают на должность замминистра транспорта

Олег Кожемяко и Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

Последние несколько дней экс-врио был в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента

27 сентября, PrimaMedia. Экс-врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко может стать заместителем министра транспорта РФ. Об этом пишут "Ведомости". По информации издания, Тарасенко последние несколько дней был в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента и помощником президента Игорем Левитиным, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам человека близкого к руководству Приморского края, не исключено назначение бывшего врио губернатора на пост замминистра транспорта.

Напомним, что Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края вместо Андрея Тарасенко.

Кожемяко публично изъявил желание участвовать в Приморье в губернаторских выборах. Мотивировал свое желание Кожемяко тем, что хочет "вернуться домой".

Новый врио губернатора Приморья прибудет во Владивосток в пятницу, 28 сентября, и начнет работу в регионе с того, что примет дела у бывшего главы Андрея Тарасенко.

Ожидается, что Кожемяко будет представлять полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В октябре 2017 года Трутнев во время аналогичного мероприятия подарил только назначенному врио губернатора Андрею Тарасенко мастерок.

Олег Кожемяко возглавил Сахалинскую область в 2015 году. До этого он семь лет руководил другим дальневосточным регионом — Амурской областью. Кроме того Кожемяко два года был губернатором Корякского автономного округа. После назначения главой Приморья он стал единственным за всю историю России руководителем четырех разных субъектов федерации, побив свой же предыдущий рекорд.

Родился Кожемяко 17 марта 1962 года в Приморском крае, в селе Черниговка. Окончил Хабаровский монтажный техникум, а затем Дальневосточный коммерческий институт. Женат, воспитывает троих детей.

В 2001 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края. В 2002 году стал сенатором, несмотря на конфликт с тогдашним руководителем края Сергеем Дарькиным.

В Приморье Олег Кожемяко сменит Андрея Тарасенко, назначенного врио губернатора в октябре 2017 года. 16 сентября 2018 года во втором туре губернаторских выборов Тарасенко набрал меньше 50% голосов, и хотя и незначительно опередил соперника — кандидата о КПРФ Андрея Ищенко, но губернатором не стал. После рекомендаций ЦИК Приморский Избирком результаты выборов отменил. Новые выборы должны состояться в декабре этого года.

Олег Кожемяко — член партии "Единая Россия".