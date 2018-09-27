Toyota. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Стали известны самые популярные дизельные автомобили России

Сейчас в стране более двух миллионов таких машин

27 сентября, PrimaMedia. Стало известно. какие дизельные автомобили являются наиболее популярными в России. В июле 2018 года, по данным статистики, в нашей стране насчитывалось свыше 2,1 млн таких машин, сообщает ИА PrimaMedia.

Итак, на первом месте в этом рейтинге находится легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

По данным агентства "Автостат", в России насчитывается 86,7 тысяч автомобилей Toyota Land Cruiser Prado. "Серебро" у Toyota Land Cruiser (76,7 тысяч машин). Как видим, автоконцерн Toyota не имеет здесь серьезных конкурентов.

На "бронзовой" позиции находится вечный конкурент Toyota — Mitsubishi Pajero. В России свыше 66 тысяч автомобилей этой марки. Кроме того, в первой пятерке пикап Toyota Hilux (свыше 63 тысяч штук) и Volkswagen Touareg. Единственная европейская модель в этом рейтинге замыкает первую пятерку с показателем 61 тысяча автомобилей.

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