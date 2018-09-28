Выставка "Строительство" открылась в Приморье. Фото: Александр Сафронов

Выставка «Строительство» работает в Приморье

В этом году около 110 компаний представили на стендах свою продукцию (ВИДЕО)

28 сентября, PrimaMedia. 26-я Специализированная международная выставка "Строительство" стартовала в Приморье в четверг, 27 сентября. В торжественном открытии мероприятия принял участие директор департамента градостроительства Приморья Максим Веденев. Глава ведомства отметил, что строительная отрасль является ведущей не только в Приморском крае, но и во всей России. Выставка "Строительство" как раз демонстрирует достижения в данной сфере, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Директор департамента градостроительства Приморья Максим Веденев

Директор департамента градостроительства Приморья Максим Веденев. Фото: Александр Сафронов

Ежегодно на выставочных стендах представлены материалы, тенденции строительства и решения не только зарубежных компаний, но и отечественных. В этом году в выставке под брендом "Сделано в Приморье" участвуют 20 местных предприятий.

В рамках выставки организован II архитектурный эко-фестиваль GreenFest, куда приглашены строители, проектировщики, дизайнеры из российских городов – Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Италии, Южной Кореи и Японии.

С открытием выставки гостей поздравила генеральный директор ООО "Дальэкспоцентр" Вера Ермилова. Она выразила особые слова благодарности постоянным участникам мероприятия, которые из года в год демонстрируют на данной площадке разнообразные новинки в сфере стройиндустрии и радуют строительный бизнес интересными инновационными разработками, которые позволяют делать дома более комфортными.

Генеральный директор ООО "Дальэкспоцентр" Вера Ермилова

Генеральный директор ООО "Дальэкспоцентр" Вера Ермилова. Фото: Александр Сафронов

Далее почетные гости выставки осмотрели выставочные павильоны. В этом году около 110 компаний представили на стендах свою продукцию. Здесь можно увидеть огромное количество различных строительных и отделочных материалов: шифер, плитку, антикоррозийную краску по металлу, оборудование для очистки и перекачки сточных вод, котельное оборудование. Также здесь представлены различные виды кондиционеров, мебель, элементы уличного благоустройства.

Для желающих приобрести жилье строительные компании представляли макеты строящихся жилых комплексов во Владивостоке, Артеме и других городах края.

Для желающих приобрести жилье строительные компании представляли макеты строящихся жилых комплексов во Владивостоке, Артеме

Для желающих приобрести жилье строительные компании представляли макеты строящихся жилых комплексов во Владивостоке, Артеме. Фото: Александр Сафронов

Также в выставке принимают участие различные банки, предоставляющие кредиты под строительство и ипотечные кредиты, институты развития Приморья: Гарантийный фонд Приморского края, Центр развития территорий Приморского края, Центр развития экспорта Приморья и другие.

Отметим, в рамках выставки запланирована масштабная деловая программа: круглые столы с участием представителей власти и бизнеса, мастер-классы и семинары, посвященные развитию строительной отрасли в Приморье.

1 / 5

Напомним, 26-ая международная выставка "Строительство" организована администрацией Приморского края совместно с ООО "Дальэкспоцентр" под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Мероприятие объединяет строителей, проектировщиков, архитекторов, производителей строительных материалов, продавцов оборудования и всех желающих жителей и гостей Приморья.

Вниманию участников! Мероприятие проходит 27-29 сентября с 10.00 до 18.00 на площадке экспо-центра ТРК "Приморское кольцо" по адресу: Приморский край, Артем, улица Приморское кольцо, 1. Ознакомиться с подробной программой и условиями участия в мероприятии можно по ссылке.

Комментарии
выставка специализированная

Поставлен рекорд посещаемости выставки «Улица Дальнего Востока»

27 сентября, 18:55

Международная выставка «Строительство» пройдет в Приморье с 27 по 29 сентября

25 сентября, 12:30
«Сколково» на Русском MeetUp: познание Дао, познание данных и тренды IT-образования
«Я искренне рад вернуться домой»: Юрий Трутнев представил нового врио главы Приморья

10:30

Поселок Терней в Приморье остался без АЗС, до ближайшей около 50 км

09:00

ДНС опять попал в Forbes

27 сентября, 21:25

Голливудские звезды признались Владивостоку в любви на закрытии "Меридианов Тихого"

27 сентября, 18:45

Экс-руководителю «Примводоканала» вынесли приговор – 2 года и 8 месяцев

27 сентября, 13:40

Новый год "перенесут" с центральной площади Владивостока на Спортивную набережную
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia