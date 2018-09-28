Выставка «Строительство» работает в Приморье

Выставка "Строительство" открылась в Приморье. Фото: Александр Сафронов

В этом году около 110 компаний представили на стендах свою продукцию (ВИДЕО)

28 сентября, PrimaMedia. 26-я Специализированная международная выставка "Строительство" стартовала в Приморье в четверг, 27 сентября. В торжественном открытии мероприятия принял участие директор департамента градостроительства Приморья Максим Веденев. Глава ведомства отметил, что строительная отрасль является ведущей не только в Приморском крае, но и во всей России. Выставка "Строительство" как раз демонстрирует достижения в данной сфере, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.



Директор департамента градостроительства Приморья Максим Веденев. Фото: Александр Сафронов

Ежегодно на выставочных стендах представлены материалы, тенденции строительства и решения не только зарубежных компаний, но и отечественных. В этом году в выставке под брендом "Сделано в Приморье" участвуют 20 местных предприятий.

В рамках выставки организован II архитектурный эко-фестиваль GreenFest, куда приглашены строители, проектировщики, дизайнеры из российских городов – Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Италии, Южной Кореи и Японии.

С открытием выставки гостей поздравила генеральный директор ООО "Дальэкспоцентр" Вера Ермилова. Она выразила особые слова благодарности постоянным участникам мероприятия, которые из года в год демонстрируют на данной площадке разнообразные новинки в сфере стройиндустрии и радуют строительный бизнес интересными инновационными разработками, которые позволяют делать дома более комфортными.



Генеральный директор ООО "Дальэкспоцентр" Вера Ермилова. Фото: Александр Сафронов

Далее почетные гости выставки осмотрели выставочные павильоны. В этом году около 110 компаний представили на стендах свою продукцию. Здесь можно увидеть огромное количество различных строительных и отделочных материалов: шифер, плитку, антикоррозийную краску по металлу, оборудование для очистки и перекачки сточных вод, котельное оборудование. Также здесь представлены различные виды кондиционеров, мебель, элементы уличного благоустройства.

Для желающих приобрести жилье строительные компании представляли макеты строящихся жилых комплексов во Владивостоке, Артеме и других городах края.



Для желающих приобрести жилье строительные компании представляли макеты строящихся жилых комплексов во Владивостоке, Артеме. Фото: Александр Сафронов

Также в выставке принимают участие различные банки, предоставляющие кредиты под строительство и ипотечные кредиты, институты развития Приморья: Гарантийный фонд Приморского края, Центр развития территорий Приморского края, Центр развития экспорта Приморья и другие.

Отметим, в рамках выставки запланирована масштабная деловая программа: круглые столы с участием представителей власти и бизнеса, мастер-классы и семинары, посвященные развитию строительной отрасли в Приморье.

Выставка «Строительство» открылась в Приморье. Фото: Александр Сафронов Выставка «Строительство» открылась в Приморье. Фото: Александр Сафронов Выставка «Строительство» открылась в Приморье. Фото: Александр Сафронов Выставка «Строительство» открылась в Приморье. Фото: Александр Сафронов Выставка «Строительство» открылась в Приморье. Фото: Александр Сафронов 1 / 5

Напомним, 26-ая международная выставка "Строительство" организована администрацией Приморского края совместно с ООО "Дальэкспоцентр" под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Мероприятие объединяет строителей, проектировщиков, архитекторов, производителей строительных материалов, продавцов оборудования и всех желающих жителей и гостей Приморья.

Вниманию участников! Мероприятие проходит 27-29 сентября с 10.00 до 18.00 на площадке экспо-центра ТРК "Приморское кольцо" по адресу: Приморский край, Артем, улица Приморское кольцо, 1. Ознакомиться с подробной программой и условиями участия в мероприятии можно по ссылке.