Галина Алексеева - председатель Ассамблеи народов Приморья. Фото: ИА PrimaMedia
Гражданское НКОбщество

Галина Алексеева: Ассамблея народов Приморья готовится отметить свое 15-летие

Юбилейные поздравления прозвучат на шестом Конгрессе народов

27 сентября, PrimaMedia. Общественная организация Ассамблея народов Приморья, ведущая постоянную работу по укреплению межнациональной дружбы в регионе, в этом году празднует свое 15-летие. В видеоинтервью председатель Ассамблеи, доктор искусствоведения Галина Алексеева рассказала о подготовке к Конгрессу народов – ежегодному мероприятию, которое объединяет национальные диаспоры, проживающие в разных районах и городах Приморского края.

Сегодня в Ассамблею народов Приморья входит 70 разных национальных организаций, и все они рады принимать участие в общекраевых концертах. Такой большой концерт планируется и на Конгрессе народов – в этом году мероприятие состоится 1 ноября на площадке Дворца культуры железнодорожников во Владивостоке. Культурной программе будет предшествовать торжественное собрание, где представители краевого департамента внутренней политики и диаспор поздравят друг друга и край с двумя юбилейными датами – 15-летием Ассамблеи народов и 80-летием Приморского края.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию о деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

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