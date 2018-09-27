Российская авиакомпания «ВИМ-Авиа» признана банкротом

Самолет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Такое решение принял арбитражный суд Татарстана

27 сентября, PrimaMedia. Признана банкротом известная российская авиакомпания "ВИМ-Авиа". Такое решение принял арбитражный суд Татарстана, сообщает ИА PrimaMedia.

Сейчас в отношении авиакомпании ввели процедуру конкурсного производства. Срок — четыре месяца. Ходатайство о введении такой процедуры подала временный управляющий компании Мария Булатова, сообщает "Интерфакс".

Как сообщила Булатова, документы передали в Следственный комитет в Москве. Как стало известно, компания совершала сделки, которые привели к банкротству, на протяжении трех лет. Речь идет о сотнях миллионов рублей. В результате российские туристические компании прекратили сотрудничество с "ВИМ-Авиа" еще в прошлом году. И вот результат – банкротство.