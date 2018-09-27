Дни Эрмитажа пройдут в Приморье в октябре. Фото: Александр Сафронов

Для гостей приготовили серию мастер-классов, выставки, Эрмитажный лекторий, а также кинотеатр виртуальной реальности и кинопоказы

27 сентября, PrimaMedia. Дни Эрмитажа пройдут в третий раз во Владивостоке, с 1 по 7 октября 2018 года. Для жителей и гостей Приморского края приготовили серию мастер-классов, выставки, Эрмитажный лекторий, а также кинотеатр виртуальной реальности и кинопоказы, сообщает ИА PrimaMedia.

Как отметили в краевом департаменте культуры, мероприятия проводятся по инициативе генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского при поддержке администрации Приморского края. Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2016 году.

"По сложившейся традиции в программе Дней Эрмитажа предусмотрен как профессиональный слот, так и обширная программа для широкой публики", – добавили в ведомстве.

Торжественное открытие Дней Эрмитажа во Владивостоке-2018 состоится 1 октября в 12.00 в парадном зале Приморской государственной картинной галереи.

1-3 октября пройдут мастер-классы по реставрации произведений восточной живописи в рамках программы "Сохраним культурное наследие вместе". Перенять новаторский опыт коллег из Лаборатории научной реставрации восточной живописи Государственного Эрмитажа соберутся специалисты со всего Дальнего Востока: из Якутска, Иркутска, Омска, Хабаровска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Владивостока.

Программа для широкой публики включает в себя выставки, Эрмитажный лекторий, кинотеатр виртуальной реальности, кинопоказы.

В Дни Эрмитажа дополнением к выставке "Голова Ареса. Неистовый сын Зевса" станет проект "Зал Юпитера", разработанный Центром виртуальной реальности КРОК. Это цифровая копия Зала Юпитера в Государственном Эрмитаже. Проект не имеет аналогов в мировой музейной практике и направлен на популяризацию культурного наследия.

Кинотеатр виртуальной реальности откроется в Парадном зале с 1 октября. Там же по вечерам будут проходить кинопоказы.

На выставке "Эрмитажная библиотека" все желающие смогут познакомиться с последними поступлениями – каталогами, научными трудами, путеводителями. Студентам вузов Приморья предоставляется уникальная возможность стать читателями специализированной библиотеки Приморской государственной картинной галереи. Отдельным разделом будут представлены все каталоги, выпущенные к выставкам, проходившим в рамках программы Дней Эрмитажа во Владивостоке.

Основной темой станет презентация Молодежного образовательного центра Государственного Эрмитажа, где создаются экспериментальные образовательные и культурные программы для студентов. В Парадном зале будет представлена выставка "Интерпретация: лучшее" секции "Творческая фотография" Молодежного центра Эрмитажа и студентов факультета фотографии Школы дизайна Парсонс из Нью-Йорка.

В рамках Эрмитажного лектория специалистами музея сотрудники молодежного центра проведут лекции. По традиции они состоятся в Дальневосточном федеральном университете.

Все дни будет работать одна из секций Молодежного центра "Творческая фотография", мастер-классы, фотокроссы с разбором работ, отснятых участниками.

7 октября впервые во Владивостоке в продолжение эрмитажных традиций состоится "День студента в Картинной галерее".

"Также с 1 по 7 октября пройдет акция “Эрмитаж становится ближе”. Для участия в акции необходимо собрать пять наклеек на билетах Дней Эрмитажа во Владивостоке, стать участником одного из мероприятий в каждом направлении и принять участие в подиумной дискуссии. Соберите билеты с наклейками – приходите на финисаж выставки 7 октября, и получите памятный приз", – добавили в организаторы.

Вход на все мероприятия Дней Эрмитажа во Владивостоке в Парадном зале свободный. На некоторые мероприятия может потребоваться предварительная регистрация по телефону: 8 (423) 241-06-10.

Напомним, в Приморье продолжается работа по созданию единого культурного пространства. Так, по поручению президента России во Владивостоке будет построен единый центр, который объединит под одной крышей ведущие музеи страны.

В рамках рабочей поездки во Владивосток Владимир Путин осмотрел проект музейного и театрально-образовательного комплексов города.

Проект представляет собой строительство концертного зала, музейного комплекса, а также учебного корпуса высшей школы музыкального и театрального искусства, включая служебную гостиницу на улице Аксаковской во Владивостоке. Также предполагается строительство на острове Русском хореографической академии и учебного корпуса средней специальной музыкальной школы. Островная часть включит в себя кампус с жильем для учащихся и преподавателей. Начало строительства запланировано на третий-четвертый кварталы 2018 года. Запланированный срок сдачи объектов в эксплуатацию – конец 2022 года.