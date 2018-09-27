Бюджетные и другие вопросы решали депутаты на очередном заседании Думы Владивостока

В Думе города Владивостока. Фото: официальный сайт Думы города Владивостока

Субсидии будут выделены на транспорт и обращение ТБО, День тигра станет городским праздником, Новый год переедет на Спортивную набережную

27 сентября, PrimaMedia. Очередное заседание Думы города Владивостока состоялось сегодня, 27 сентября. Всего депутаты рассмотрели 27 вопросов. Среди них – корректировка муниципального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, внесение изменений в программу приватизации муниципального имущества и в Устав города Владивостока, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Как пояснил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик на брифинге, предшествующем заседанию, в результате изменений, вносимых в Устав города Владивостока, всеми любимый День тигра обретет статус общегородского праздника, а рододендрон остролистный, именуемый в простонародье багульником, станет официальным символом приморской столицы.

Среди других важных вопросов Андрей Брик отметил вопросы, связанные с приватизацией муниципального имущества в городе Владивостоке.

— Вопросы очень важные, учитывая, что реализация программы приватизации связана как с пополнением доходной части бюджета города, так и с эффективным использованием муниципального имущества, — отметил председатель городской думы.

Одним из первых вопросов в повестке заседания было рассмотрение проекта муниципального правового акта, предусматривающего внесение изменений в МПА "О бюджете Владивостокского округа на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов". Корректировка бюджета вызвана необходимостью изменения доходной и расходной части бюджета. Так, доходная часть бюджета на 2018 год увеличена на 176,8 млн рублей и составила 13,7 млрд рублей (также расходная часть – 13,7 млрд рублей). Общие параметры на плановый период выглядят следующим образом: в 2019 году доходы — 13,2 млрд рублей, расходы – 12,8 млрд рублей; в 2020 году доходы — 13,2 млрд рублей, расходы – 12,8 млрд рублей. Бюджет на все 3 года остается профицитным.

— В бюджете достаточно много перемещений, — прокомментировал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока Владимир Исаков. – Добавлены, например, деньги на городской транспорт: субсидии морскому транспорту составили 11,24 млн рублей, городскому автомобильному транспорту — 23 млн рублей, электрическому транспорту — 7 млн рублей.

Также выделяется 5 млн рублей на организацию Новогоднего городка. В этом году основной фокус празднества будет смещен с центральной площади на Спортивную набережную. Депутатам была представлена концепция, разработанная администрацией города Владивостока, согласно которой, например, новогодняя едка будет установлена там, где находится фонтан.

Владимир Исаков отметил, что дополнительные деньги выделяются для погашения задолженности МУП "Спецзавод" по налогам и на субсидии для развития новой схемы управления городского пассажирского транспорта, к которой планируется перейти в 2019 году.

4 млн рублей выделяется на снос незаконных торговых строений в рамках проводимой администрацией города политики по освобождения города от незаконно установленных нестационарных торговых объектов.

Принятый депутатами МПА учел дополнительные трансферты из краевого бюджета, которые будут использованы на разные нужды, такие, как ремонт дорог, поддержка многодетных семей, переселение из ветхого жилья.

В том числе депутатам поступила информация от администрации города Владивостока о том, что администрация Приморского края при формировании бюджета на следующий год планирует для города уменьшение дополнительного норматива по НДФЛ на 2%. Также в связи с принятием Бюджетного кодекса в первом чтении изменяется принцип зачисления штрафов в сторону уменьшения. В связи с этим, общие потери для бюджета Владивостокского городского округа могут составить более 500 млн рублей. Депутаты Думы города Владивостока, понимая, как это отразится на жизнедеятельности города, намерены обратиться в администрацию Приморского края с тем, чтобы вернули в городской бюджет 2% НДФЛ и компенсировали потери по штрафам из краевого бюджета.

— Владивосток является локомотивном приморской экономики, сегодня он перечисляет в краевую казну 56 млрд рублей. Мы получали обратно 6% НДФЛ. Сейчас будем 4%. Все должны осознавать, что дорог будет делаться меньше, инвестиционные затраты города также уменьшатся. Поэтому в данном вопросе депутаты поддерживают позицию администрации города, которая бьется за то, чтобы эти 6% оставались, хотя, на самом деле, эту норму надо увеличивать. Я думаю, мы будем письменно обращаться от имени думы теперь уже к новому врио губернатора Приморья с просьбой о сохранении отчисления НДФЛ в прежних рамках, — отметил Владимир Исаков.

Депутатами также были одобрены изменения в приложение к МПА "Программа приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке на 2016-2018 годы".

Как сообщало ИА PrimaMedia ранее, комитет по экономической политике и муниципальной собственности, готовивший вопрос к рассмотрению на заседании Думы города Владивостока, подошел к своей работе неформально. Вместе с сотрудниками городской администрации депутаты комитета посетили наиболее проблемные объекты. В результате семь из них были исключены из перечня – судьба их решится позднее, после подготовки администрацией дополнительной информации.

По предложению администрации Владивостока на заседании был рассмотрен вопрос о внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 29.05.2014 № 904 "Об утверждении структуры администрации города Владивостока от 25.07.2018 № 114-ПР". В частности в структуре администрации появится новое подразделение — Управление по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив.

Основные цели и задачи управления: реализация проектов на территории Владивостокского городского округа, развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке, поддержка инициатив институтов гражданского общества, в том числе территориального общественного самоуправления (ТОС), действующих на территории Владивостокского городского округа, привлечение их к решению вопросов местного значения.

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