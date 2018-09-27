Главный приз кинофестиваля "Меридианы Тихого" получил китайский фильм "Овдовевшая ведьма"

Режиссер фильма "Овдовевшая ведьма" Цай Ченцзи. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Международный кинофорум стран АТР завершился во Владивостоке

27 сентября, PrimaMedia. 16-й международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" завершился во Владивостоке. Победителем в конкурсной программе среди полнометражных фильмов стала китайская трагикомедия "Овдовевшая ведьма" режиссёра Цай Ченцзи, сообщает ИА PrimaMedia.

В основном конкурсе киносмотра стран АТР в этом году было заявлено 8 полнометражных и 8 короткометражных картин. Председателем международного жюри стал российский режиссер и сценарист Алексей Герман-мл.

Почетными гостями кинофестиваля в этом году стали голливудские звезды Энди Макдауэлл ("День сурка". "Секс, ложь и видео", "Четыре свадьбы и одни похороны"), Эрик Робертс ("Поезд-беглец", "Человеческая многоножка-3") и Стивен Сигал ("В осаде", "Сквозные ранения"), а президентом фестиваля стал народный артист РСФСР Александр Михайлов ("Любовь и голуби", "Мужики!", "Змеелов" и др.).

Ведущими церемонии закрытия кинофестиваля стали актриса театра им. Горького Марина Волкова и народный артист России Алексей Гуськов, который представил на кинофестивале свой новый фильм. Соведущими фестиваля стали актриса Мария Голубкина, актриса Нонна Гришаева и актер Эвклид Кюрдзидис.

Результаты 16-й международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого":

Лучший полнометражный фильм (приз вручил председатель жюри Алексей Герман-мл.) — "Овдовевшая ведьма" (The Widowed Witch), режиссер Цай Ченцзи (Китай).



Режиссер Цай Ченцзи (Китай). Фото: "Меридианы Тихого"

Лучший короткометражный фильм — Ярко-рыжий (Fauve), режиссер Жереми Комт (Канада).

Лучшая режиссёрская работа — Хуан Синь-Яо, "Великий Будда+" (The Great Buddha+), (Тайвань).

Лучшая мужская роль — Майкл Джей Кью Хуан, "Отец сыну" (Father to Son), режиссер Сяо Я-Чуань (Тайвань).

Лучшая женская роль — Агнесса Цвелодуб, "Восьмой вид" (Type 8), режиссер Лена Ланских (Россия).

Специальный приз жюри кинофестиваля "Меридианы Тихого" — "Календарь" (Calendar), режиссер Игорь Поплаухин (Россия).

Приз зрительских симпатий за лучший российский фильм (приз вручил Антон Алексеенко, генеральный директор сети кинотеатров "Иллюзион") — "Хрусталь" (Crystal Swan), режиссер Дарья Жук (Белоруссия, Россия, Германия, США).

Приз имени Юла Бриннера — Марта Козлова, фильм "Война Анны", режиссер Алексей Федорченко (Россия).

Особое упоминание жюри кинофестиваля "Меридианы Тихого" (приз вручил председатель жюри Алексей Герман-мл.) — "Нервный перевод", режиссер Ширин Сено (Филиппины).

Приз жюри NETPAC — "Слон сидит неподвижно" (An Elephant Sitting Stil), режиссёр Ху Бо (Китай).

Приз жюри FIPRESCI за лучший полнометражный фильм — "Овдовевшая ведьма" (The Widowed Witch), режиссер Цай Ченцзи (Китай).

Приз жюри FIPRESCI за лучший короткометражный фильм — "Ярко-рыжий" (Fauve), режиссер Жереми Конт (Канада)

Приз губернатора Приморского края "9288 км." — Александр Михайлов.

В этом году в рамках кинофестиваля традиционно состоялись культурные и деловые мероприятия: круглые столы, специальные дискуссии по фильмам, лекции, мастер-классы, художественные выставки, творческие встречи и кинотуры по отдаленным уголкам Приморского края.

Фестиваль "Меридианы Тихого" ежегодно проходит при поддержке администрации Приморского края и министерства культуры России.