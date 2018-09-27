Бизнес. 17:25
Оконное производство компании KARVI. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Российское производство и японские технологии улучшат безопасность сахалинских дорог

Совместный инвестиционный проект сахалинской и японской компании может стать примером эффективного международного бизнес-сотрудничества

27 сентября, PrimaMedia. Снегозащитные экраны по японским технологиям установят на сахалинских дорогах. Соответствующий протокол о намерениях по сотрудничеству в этом вопросе подписали руководитель управления автомобильных дорог Сахалинской области Борис Заровный, генеральный директор сахалинской компании KARVI Владимир Карагулаков и президент японской компании NORTH PLAN Хирата Кацудзиро в рамках Восточного экономического форума. Первые экраны будут установлены на проблемном участке дороги в Макарове, сообщает ИА SakhalinMedia.

Такие экраны позволяют оградить трассы от снега, формируя заносы в тех местах, где они не создают препятствий для движения транспорта. Подобные конструкции установлены почти на всех дорогах острова Хоккайдо, где климатические условия схожи с сахалинскими.

Японская делегация уже провела исследования на выбранном участке дороги Макаровского городского округа. Иностранные эксперты изучили многолетние показатели снежной нагрузки, силы ветра и температурные условия местности и предложили наиболее эффективный тип забора. Минувшей зимой конструкция прошла испытание на территории завода сахалинской компании KARVI.

"Во время метели мы установили камеру и фиксировали, насколько эффективно забор выполняет свои функции. На видео можно заметить, что территория, которую защищает забор, остается практически чистой от снега, в то время как рядом образуются внушительные снежные наносы", — отметил генеральный директор компании KARVI Владимир Карагулаков.

Он подчеркнул, что снегозащитные экраны необходимы не только с экономической точки зрения, для сохранения сообщения с населенными пунктами даже в самую суровую непогоду, но и для безопасности автомобилистов. Карагулаков добавил, что японцы считают такие конструкции жизненной необходимостью для территорий с подобным климатом. Идея снабдить сахалинские дороги снегозащитными экранами появилась у японских коллег еще несколько лет назад, однако технология оказалась слишком дорогостоящей для бюджета области — порядка 90 тысяч рублей за один погонный метр. Несколько лет специалисты компании KARVI работали над удешевлением проекта с условием сохранения первоначальной эффективности конструкций.

"И у нас это получилось за счет того, что мы на 85% заменили комплектующие заборов на российские. Все это время мы пытались подобрать именно российские компоненты, чтобы можно было добиться нужной стоимости без потери качества. И получив эту новую стоимость — в два раза ниже прежней — нам удалось договориться с правительством островного регииона, чтобы первые заборы появились на наших дорогах и можно было оценить их эффективность", — сообщил Владимир Карагулаков.

Сахалинский автодор выступает заказчиком работ. Хоккайдская компания разработала проект для конкретного участка автомобильной дороги в Макарове. Изготовят снегозащитный забор на российском предприятии KARVI с использованием российских материалов. NORTH PLAN организует поставку тех комплектующих, которые невозможно заменить деталями отечественного производства. Также японская сторона окажет услуги по техническому руководству при установке снегозащитного забора и примет сахалинских специалистов с целью изучения японских технологий.

Добавим, что еще в 2013 году представители японской компании NORTH PLAN по собственной инициативе предоставили Сахалину снегозащитные ограждения, их установили в районе Томари. 1 марта 2018 года специальная комиссия провела обследование местности и убедилась в эффективности конструкций для сахалинских дорог.

Сотрудничество японской компании NORTH PLAN и российской оконной компании KARVI является одним из самых ярких примеров российско-японского бизнес-сотрудничества. Надо отметить, что KARVI, начиная с 2016 года, активно стартовала на японском рынке стеклоконструкций. В 2017 году были остеклены два многоквартирных дома энергосберегающими оконными системами сахалинской компанией. Также современные окна устанавливаются в новых строящихся и частных домах. В июне 2017 года оконные системы KARVI прошли сертификацию в городе Асахикава. Для Японии эта ситуация нестандартна, так как предприятий не из сырьевого сектора экономики, которым удалось выйти на рынок этого государства, не так много.

1 / 8

При этом качество производимых оконных конструкций сами японцы оценивают очень высоко, а с точки зрения построения бизнеса особенно они отмечают работу генерального директора компании KARVI Владимира Карагулакова, который не только смог создать одну из лучших компаний Сахалина, которой недавно исполнилось 20 лет, но и несмотря на культурную разницу смог выйти на японский рынок и стать надежным партнером для японского бизнеса.

— Большинство японцев знают, что в домах самого холодного региона Хоккайдо теплее всего, потому что там используют соответствующие технологии климату. Когда я приехал на Сахалин в октябре 2015 года, был очень удивлен. В домах у жителей острова теплее, чем в Хоккайдо. В то время я встретился с руководителем компании KARVI Владимиром Карагулаковым, и он объяснил, что причина сохранения тепла заключается в центральном отоплении и стеклопакетах, установленных в домах. И если говорить о стеклопакетах, то на Сахалине KARVI на первом месте. Хоть Япония в плане строительства и ее технологий находится на передовом уровне, но есть исключения, где Россия находится впереди нашей страны. И одно из таких исключений – это производство стеклоконструкций. И сахалинская оконная компания открыла представительство KARVI Japan в 2016 году и выставку в центре Саппоро. Стоит отметить главу сахалинской компании. Не смотря на то, что Россия и Япония отличаются культурой, экономикой и требованиями к продукции, этот человек преодолел множество преград. Он целеустремленный, и я уважаю его как товарища и бизнесмена, — сказал руководитель представительства Хоккайдо Банк в городе Южно-Сахалинске Тору Тацута во время празднования 20-летия компании.

Справка: компания KARVI свою деятельность на Сахалине начала в 1998 году. В то время она закупила первое оборудование в Корее, которое предназначалось для создания алюминиевых и пластиковых раздвижных окон. В 2001 году организация купила новый станочный парк немецкого производителя. Еще через пять лет, в 2006 году, построила новый технологический цех по производству стеклопакетов с энергосберегающим стеклом и газонаполнителем. Благодаря последнему обновлению компания KARVI начала производить продукцию с качеством мировых стандартов. По состоянию на 2018 год оконная организация KARVI — одна из ведущих на Дальнем Востоке по производству стеклопакетов, металлических и пластиковых конструкций. В ее штате работает 190 человек, на Сахалине создана сеть из 15 офисов продаж. Также KARVI входит в топ-20 лучших оконных компаний в России.

Комментарии
бизнес (мелкий, средний, крупный) автомобильная дорога

Сенатор Р. Гольдштейн: Только комплекс мер позволит развить бизнес должным образом

26 сентября, 16:50

Артур Кан: На Конгрессе рыбаков в Приморье озвучим проблемы океанического промысла лососей

26 сентября, 12:35
«Экономыч» открывается в Пограничном
Трутнев представит Кожемяко чиновникам и депутатам Приморья утром 28 сентября

13:40

Новый год "перенесут" с центральной площади Владивостока на Спортивную набережную

14:40

Жители Владивостока составили рейтинг плохих дорог в городе

11:30

Альтернативный путь на Эгершельд во Владивостоке закроют 27 сентября ради кинофестиваля

26 сентября, 18:15

Мэр Владивостока предложил организовать сквозной проезд за ВГУЭС

10:45

Подешевевший перед выборами в Приморье АИ95 и 98 стал пропадать из-за повышенного спроса
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia