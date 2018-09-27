Российское производство и японские технологии улучшат безопасность сахалинских дорог

Оконное производство компании KARVI. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Совместный инвестиционный проект сахалинской и японской компании может стать примером эффективного международного бизнес-сотрудничества

27 сентября, PrimaMedia. Снегозащитные экраны по японским технологиям установят на сахалинских дорогах. Соответствующий протокол о намерениях по сотрудничеству в этом вопросе подписали руководитель управления автомобильных дорог Сахалинской области Борис Заровный, генеральный директор сахалинской компании KARVI Владимир Карагулаков и президент японской компании NORTH PLAN Хирата Кацудзиро в рамках Восточного экономического форума. Первые экраны будут установлены на проблемном участке дороги в Макарове, сообщает ИА SakhalinMedia.

Такие экраны позволяют оградить трассы от снега, формируя заносы в тех местах, где они не создают препятствий для движения транспорта. Подобные конструкции установлены почти на всех дорогах острова Хоккайдо, где климатические условия схожи с сахалинскими.

Японская делегация уже провела исследования на выбранном участке дороги Макаровского городского округа. Иностранные эксперты изучили многолетние показатели снежной нагрузки, силы ветра и температурные условия местности и предложили наиболее эффективный тип забора. Минувшей зимой конструкция прошла испытание на территории завода сахалинской компании KARVI.

"Во время метели мы установили камеру и фиксировали, насколько эффективно забор выполняет свои функции. На видео можно заметить, что территория, которую защищает забор, остается практически чистой от снега, в то время как рядом образуются внушительные снежные наносы", — отметил генеральный директор компании KARVI Владимир Карагулаков.

Он подчеркнул, что снегозащитные экраны необходимы не только с экономической точки зрения, для сохранения сообщения с населенными пунктами даже в самую суровую непогоду, но и для безопасности автомобилистов. Карагулаков добавил, что японцы считают такие конструкции жизненной необходимостью для территорий с подобным климатом. Идея снабдить сахалинские дороги снегозащитными экранами появилась у японских коллег еще несколько лет назад, однако технология оказалась слишком дорогостоящей для бюджета области — порядка 90 тысяч рублей за один погонный метр. Несколько лет специалисты компании KARVI работали над удешевлением проекта с условием сохранения первоначальной эффективности конструкций.

"И у нас это получилось за счет того, что мы на 85% заменили комплектующие заборов на российские. Все это время мы пытались подобрать именно российские компоненты, чтобы можно было добиться нужной стоимости без потери качества. И получив эту новую стоимость — в два раза ниже прежней — нам удалось договориться с правительством островного регииона, чтобы первые заборы появились на наших дорогах и можно было оценить их эффективность", — сообщил Владимир Карагулаков.

Сахалинский автодор выступает заказчиком работ. Хоккайдская компания разработала проект для конкретного участка автомобильной дороги в Макарове. Изготовят снегозащитный забор на российском предприятии KARVI с использованием российских материалов. NORTH PLAN организует поставку тех комплектующих, которые невозможно заменить деталями отечественного производства. Также японская сторона окажет услуги по техническому руководству при установке снегозащитного забора и примет сахалинских специалистов с целью изучения японских технологий.

Добавим, что еще в 2013 году представители японской компании NORTH PLAN по собственной инициативе предоставили Сахалину снегозащитные ограждения, их установили в районе Томари. 1 марта 2018 года специальная комиссия провела обследование местности и убедилась в эффективности конструкций для сахалинских дорог.

Сотрудничество японской компании NORTH PLAN и российской оконной компании KARVI является одним из самых ярких примеров российско-японского бизнес-сотрудничества. Надо отметить, что KARVI, начиная с 2016 года, активно стартовала на японском рынке стеклоконструкций. В 2017 году были остеклены два многоквартирных дома энергосберегающими оконными системами сахалинской компанией. Также современные окна устанавливаются в новых строящихся и частных домах. В июне 2017 года оконные системы KARVI прошли сертификацию в городе Асахикава. Для Японии эта ситуация нестандартна, так как предприятий не из сырьевого сектора экономики, которым удалось выйти на рынок этого государства, не так много.

Посещение завода KARVI делегацией из числа сотрудников Хоккайдо Банка. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Посещение завода KARVI делегацией из числа сотрудников Хоккайдо Банка. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Посещение завода KARVI делегацией из числа сотрудников Хоккайдо Банка. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Оконное производство компании KARVI. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Оконное производство компании KARVI. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Оконное производство компании KARVI. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Оконное производство компании KARVI. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Оконное производство компании KARVI. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 8

При этом качество производимых оконных конструкций сами японцы оценивают очень высоко, а с точки зрения построения бизнеса особенно они отмечают работу генерального директора компании KARVI Владимира Карагулакова, который не только смог создать одну из лучших компаний Сахалина, которой недавно исполнилось 20 лет, но и несмотря на культурную разницу смог выйти на японский рынок и стать надежным партнером для японского бизнеса.

— Большинство японцев знают, что в домах самого холодного региона Хоккайдо теплее всего, потому что там используют соответствующие технологии климату. Когда я приехал на Сахалин в октябре 2015 года, был очень удивлен. В домах у жителей острова теплее, чем в Хоккайдо. В то время я встретился с руководителем компании KARVI Владимиром Карагулаковым, и он объяснил, что причина сохранения тепла заключается в центральном отоплении и стеклопакетах, установленных в домах. И если говорить о стеклопакетах, то на Сахалине KARVI на первом месте. Хоть Япония в плане строительства и ее технологий находится на передовом уровне, но есть исключения, где Россия находится впереди нашей страны. И одно из таких исключений – это производство стеклоконструкций. И сахалинская оконная компания открыла представительство KARVI Japan в 2016 году и выставку в центре Саппоро. Стоит отметить главу сахалинской компании. Не смотря на то, что Россия и Япония отличаются культурой, экономикой и требованиями к продукции, этот человек преодолел множество преград. Он целеустремленный, и я уважаю его как товарища и бизнесмена, — сказал руководитель представительства Хоккайдо Банк в городе Южно-Сахалинске Тору Тацута во время празднования 20-летия компании.

Справка: компания KARVI свою деятельность на Сахалине начала в 1998 году. В то время она закупила первое оборудование в Корее, которое предназначалось для создания алюминиевых и пластиковых раздвижных окон. В 2001 году организация купила новый станочный парк немецкого производителя. Еще через пять лет, в 2006 году, построила новый технологический цех по производству стеклопакетов с энергосберегающим стеклом и газонаполнителем. Благодаря последнему обновлению компания KARVI начала производить продукцию с качеством мировых стандартов. По состоянию на 2018 год оконная организация KARVI — одна из ведущих на Дальнем Востоке по производству стеклопакетов, металлических и пластиковых конструкций. В ее штате работает 190 человек, на Сахалине создана сеть из 15 офисов продаж. Также KARVI входит в топ-20 лучших оконных компаний в России.