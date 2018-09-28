День тигра во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Океанский проспект во Владивостоке перекроют для шествия тигров в воскресенье, 30 сентября

Для автомобилистов приготовили схему объезда (КАРТА)

28 сентября, PrimaMedia. Движение транспорта на Океанском проспекте во Владивостоке ограничат на 2 часа днем в воскресенье, 30 сентября, из-за праздничного шествия в честь Дня тигра, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

С 06.00 до 23.00 будет закрыта парковки возле администрации Приморского края. С 10.20 до 13.20 перекроют с часть улицы Октябрьской до пересечения с Советской. С 11.50 до 14.00 закроют движение по Океанскому проспекту до центральной площади.

День тигра в Приморье отметят в 19 раз. В рамках праздника 30 сентября во Владивостоке состоится традиционное праздничное шествие, конкурсы и концертная программа. Гвоздем программы станут выступления российских рок-групп "Несчастный случай" и "Чайф".

Организаторами Дня тигра выступают Центр "Амурский тигр", администрации Приморского края и Владивостока.

Справка: День тигра – экологический праздник, который отмечается в Приморье в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Инициатором праздника, посвященного главному символу Приморского края, принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнину.

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