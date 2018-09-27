Олег Кожемяко может вступить в борьбу за кресло губернатора Приморья самовыдвиженцем

Олег Кожемяко. Фото: ИА PrimaMedia

Однако для этого необходимо сначала пересмотреть краевое избирательное законодательство

27 сентября, PrimaMedia. Новый врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко может выдвинуться на выборы губернатора региона не от "Единой России", а в порядке самовыдвижения. Однако для этого необходимо сначала пересмотреть краевое избирательное законодательство, и решения по этому поводу могут быть приняты уже на следующей неделе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Золотой Рог".

В действующей редакции Избирательного кодекса Приморского края предусмотрена возможность выдвижения в губернаторы от зарегистрированной политической партии. Однако, как стало известно "Золотому Рогу", в ближайшие дни в кодекс могут быть внесены изменения: согласно новой формулировке, кандидат на должность губернатора может быть выдвинут избирательным объединением либо в порядке самовыдвижения. При этом самовыдвиженцу придется собрать подписи в количестве не менее 0,5% от общей численности избирателей Приморья – ориентировочно 7 тысяч человек.

Проект поправок внесен в Законодательное Собрание Избирательной комиссией Приморского края. Вероятнее всего, он будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета ЗС ПК по региональной политике и законности 3 октября.

Напомним, что Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края после того, как тот публично изъявил желание участвовать в Приморье в губернаторских выборах. Мотивировал свое желание Кожемяко тем, что хочет "вернуться домой".

Кожемяко прибудет во Владивосток утром в пятницу, 28 сентября. Как сообщил ИА PrimaMedia первый заместитель губернатора Сахалинской области Антон Волошко, первым делом новый глава региона проведет большую встречу в конференц-зале администрации Приморья. На нее уже пригласили представителей исполнительной власти региона, депутатов, журналистов и общественников.

Ожидается, что Кожемяко будет представлять полпред президента Юрий Трутнев. В октябре 2017 года Трутнев во время аналогичного мероприятия подарил только назначенному врио губернатора Андрею Тарасенко мастерок.

Олег Кожемяко возглавил Сахалинскую область в 2015 году. До этого он семь лет руководил другим дальневосточным регионом — Амурской областью. Кроме того Кожемяко два года был губернатором Корякского автономного округа. После назначения главой Приморья он стал единственным за всю историю России руководителем четырех разных субъектов федерации, побив свой же предыдущий рекорд.

Родился Кожемяко 17 марта 1962 года в Приморском крае, в селе Черниговка. Окончил Хабаровский монтажный техникум, а затем Дальневосточный коммерческий институт. Женат, воспитывает троих детей.

В 2001 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края. В 2002 году стал сенатором, несмотря на конфликт с тогдашним руководителем края Сергеем Дарькиным.

В Приморье Олег Кожемяко сменит Андрея Тарасенко, назначенного врио губернатора в октябре 2017 года. 16 сентября 2018 года во втором туре губернаторских выборов Тарасенко набрал меньше 50% голосов, и хотя и незначительно опередил соперника — кандидата о КПРФ Андрея Ищенко, но губернатором не стал. После рекомендаций ЦИК Приморский Избирком результаты выборов отменил. Депутаты законодательного собрания Приморья 16 октября проведут внеочередное заседание, где назначат дату выборов губернатора края. Новые выборы должны состояться в декабре этого года.

Олег Кожемяко — член партии "Единая Россия".